Zu einer Reise in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft lud die Kolpingsfamilie Ascheberg am vergangenen Sonntag ein. Ziel der Reise war die DASA Arbeitswelt in Dortmund – die größte Ausstellung über den Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit in Deutschland. Die Teilnehmer erhielten bei einer Führung erste Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche von früher, heute und morgen und deren Stellenwert für jeden Einzelnen und die Gesellschaft. Im Anschluss konnten diese Eindrücke vertieft und das Museum mit den vielen Ausstellungsstücken und Mitmach-Exponaten in Eigenregie erkundet werden. Es war ein eindrucksvoller und äußerst interessanter Tag für Jung und Alt.