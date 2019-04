Lokale Wolfs-Spitzen garnieren Neues aus Suchtrup

Wenn 420 Karten beim Vorverkauf innerhalb von 14 Minuten über die Ladentheke gehen, dann müssen schon ganz besondere Gäste in Herbern anklopfen. Und so war es auch. Am Samstagabend begeisterten die Bullemänner im Festzelt an der Talstraße das Herberner Publikum mit ihrem neuen Programm „Muffensausen“. Der Kunst- und Kulturverein Ascheberg, Davensberg und Herbern (KuKADuH) hatte zusammen mit Stephan Heitbaum zu der Veranstaltung im Rahmen des Frühlingsfestes am Wochenende eingeladen.

Heini Stertkötter und August Laukemper alias Heinz Weißenberg und Augustin Upmann kamen gut gelaunt auf die Bühne, scherzten mit dem Publikum, zogen auf bewährte Weise über die Nachbarschaft Werne, Capelle und die umliegenden Bauerschaften her.

Dass die Herberner kein Muffensausen hatten, konnte sich das Duo schon denken. „Die echten Herberner haben ja ein Messer in der Tasche, die haben keine Angst“, stellte Heini fest.

Bullemänner in Herbern 1/17 „Muffensausen“ verbreiteten die Bullemänner in Herbern nicht, dafür aber viel Spaß Foto: iss

Die Bullemänner nahmen ihr fiktives Dorf Suchtrup in der Münsterländer Senke aufs Korn. Es gab ein Wiedersehen mit „Panhas“, der „alles kann – Kasse und Leergut“ und den legendären „Unterbrandmeister Heini Stertkötter“. Ein Applaus jagte den nächsten, Lachtränen und Schenkelklopfer inklusive und das, obwohl in Herbern nach Aussage von Stertkötter und Upmann ja nix mehr los sein kann. „Das Gersteinwerk ist weg. Wenn noch so ein Dürresommer kommt, dann könnt ihr euer Kartoffelfest ohne Kartoffeln feiern und nachdem der „Letzte Wolf“ weg ist, habt ihr bestimmt Muffe vor dem ersten Wolf, der bald hier vorbei kommt“, mutmaßt Stertkötter. Die Zuschauer bewiesen auf jeden Fall Standfestigkeit und kein Muffensausen.

Untermalt wurde die Veranstaltung mit jeder Menge Musik – zeitgenössische Hits mit umgedichteten Texten waren im Spiel. Dazu traktierte die „ukrainische Tastenfachkraft“ Svetlana Svoroba das Keyboard und August Laukemper die Gitarre. Dem Publikum gefiel es und Organisator Stephan Heitbaum war auch sehr zufrieden. „Es war Mega. Es hätte nicht besser laufen können“, war sein Fazit.