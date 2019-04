Wolfgang Korte aus Herbern übt das Amt des Schiedsmannes in der Gemeinde Ascheberg nun bereits seit zehn Jahren aus. Er wurde gerade für eine weitere Periode zum Schiedsmann der Gemeinde Ascheberg gewählt. Er hatte zuerst an der Seite von Annemarie Bickenbach in das Amt gefunden, um dann für die vergangenen fünf Jahre die Hauptverantwortung zu übernehmen. Als neuen Stellvertreter hat man dem Herberner Uwe Cottmann zur Seite gestellt.

Ein solches Engagement ist nicht selbstverständlich, teilt die Gemeinde Ascheberg mit. Das sieht auch die Bezirksvereinigung Münster im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS) so. Daher hat sie Wolfgang Korte nun eine besondere Ehrung zukommen lassen und ihm durch das Vorstandsmitglied Dieter Schnieders im Rahmen einer kleinen Feierstunde am im Rathaus Ascheberg die Treuemedaille in Bronze verliehen.