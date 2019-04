30 Mitglieder der Landjugend Ascheberg besichtigten die Feinbrennerei Sasse in Schöppingen. Die Landjugendlichen wurden von einer Destillateurin geführt und lernten so das Handwerk der Feinbrennereikunst kennen. „Ascheberg“ ist der Destillateurin ein Begriff, da die Firma Sasse ihr Getreide von der Davertmühle erhält. Schließlich bekamen die Ascheberger die Gelegenheit, bei Brot und Dips ausgewählte Spirituosen zu probieren. Am nächsten Wochenende steht für die Landjugendlichen die Gewerbeschau auf dem Programm. Beim Raiffeisenmarkt ist die Landjugend am Samstag für den Verkauf von Waffeln und Kaffee zuständig und an beiden Tagen wird sie Getränke bei Hölscher anbieten.