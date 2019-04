Wochenmarkt feiert Silberjubiläum

Manchmal kommt die Post körbeweise. Selten hat ein Brief ans Ascheberger Rathaus aber so eine Nachhaltigkeit besessen, wie der Wunsch von Josef Freitag. Der Geflügelhändler aus Olfen fragt am 6. Dezember 1992, ob die Gemeinde sich vorstellen könne, einen Wochenmarkt einzurichten. In diesem Jahr wird dieses Angebot 25 Jahre alt. Ein Stand hat bis heute durchgehalten.

„Der Gemeindedirektor und die Ratsparteien waren dafür“, erinnert sich Rolf Kehrenberg , Marktmeister seit dem ersten Tag, an die Vorgeschichte. Seinen Akten entnimmt er, dass der Rat am 3. November 1993 den Beschluss fasste, einen Wochenmarkt einzurichten. Zwischen Weihnachten und Neujahr wurden die Plätze beim Besichtigungstermin im Bereich vor dem Kirchenportal vergeben. Kehrenberg blickt zurück: „Märkte waren damals im Trend. Vor uns gab es welche in Senden, Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen und Drensteinfurt. Das Angebot war üppig, Stände mit Fisch und Käse beispielsweise gab es doppelt.“ Das blieb nicht so, nach und nach zogen sich Händler zurück, so dass aus den doppelten Angeboten einfache wurden. „Ein Stand mit Molkereiprodukten hat angerufen, dass er gegen den Holländer keine Chance habe und darum nicht mehr kommen werden“, weiß Kehrenberg noch.

1994 wurde der Wochenmarkt eröffnet. Foto: WN-Archiv

Mit Kartoffeln und Eiern ist am 6. Januar 1994 der Ottmarsbocholter Heinrich Lefering vertreten. Wer den Wochenmarkt heute besucht, findet diesen Namen noch - über eben Eiern und Kartoffeln, eingebrannt in ein Holzschild. Inzwischen, so verrät es dieses Schild, hat Tochter Elke Gennrich den Stand übernommen. „Ich habe viele Stammkunden“, bringt sie das Geheimnis des Durchhaltens auf einen einfachen Nenner.

Den Grundstein hat ihr Vater allein gelegt. Das weiß Mutter Hedwig, die ihre Tochter beim Verkauf unterstützt: „Die ersten ein, zwei Jahre ist mein Mann allein gefahren. Angefangen ist er in Nordkirchen, dann kam Ascheberg dazu.“ Ihre Tochter ist heute zudem in Bösensell und zwei Mal die Woche in Lüdinghausen vertreten. Die Kundschaft bindet sie mit regionalen Produkten. Die Kartoffeln kommen aus Warendorf, die Eier aus Hiddingsel, das Gemüse aus Waltrop, Obst aus Datteln. Die Frage, ob es sich nicht lohne, selbst anzubauen, lächelt Elke Gennrich weg: „Im Handel liegt der Segen.“

Elke Gennrich hat den Stand von ihrem Vater übernommen. Foto: hbm

Lamentieren ist für die Ottmarsbocholterin ein Fremdwort. Freundlich, immer bereit für ein Gespräch und zupackend agiert Gennrich hinter dem Stand. Der Sack Kartoffeln zum Nachfüllen hängt an einer Hand. Die Marktfrau ist es gewohnt, mit größeren Lasten umzugehen: „Alles wird von Hand ins Auto geschleppt und in den Stand getragen.“ Alleine das Aufbauen dauert eine halbe Stunde. Ein großes Thema macht Gennrich nicht daraus. Das gehört dazu. Wie das Wetter. Das ist, wie es ist und wird angenommen. Wobei der Dürresommer schon hart war, weil einige nicht verkaufte Ware nach dem Marktbesuch entsorgt werden musste.

Ihr Vater hat vor dem Kirchenportal gestanden. Der Wochenmarkt, weiß Kehrenberg, ist wegen des Sparkassenbaus zum Katharinenplatz gezogen. Weil dort das Ärztehaus gebaut wurde, ging es vor den Burghof auf den hinteren Kirchplatz und dann schließlich zurück auf den jetzigen Platz. Gennrich wünscht sich, dass Ascheberg nicht den Nordkirchener Weg nimmt: „Dort gibt es nur noch Fisch und uns.“ Ihr Eindruck ist, dass einige Kollegen zu früh aufgeben. Das Aufbauen von Stammkundschaft benötige Stehvermögen. Hat man das bewiesen, kann es etwas von Dauer werden.