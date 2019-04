Das Zirkusprojekt, welches alle vier Jahre stattfindet, die Autorenlesung mit Guido Kasmann, das Gewaltpräventionsprojekt „Nein darf sein“, Bücher für die Schulbibliothek, Pausenspielzeuge, der jährliche Schulplaner für die Kinder: Dies sind nur einige Veranstaltungen und Dinge, die der Förderverein der Mariengrundschule Herbern unterstützt. Doch der Verein hat Nachwuchsprobleme. Der gesamte Vorstand könnte im Herbst zurücktreten. Nachfolger wurden bisher noch nicht gefunden.

Anneliese Pille , Sandra Reichelt und Silke Raters bilden zur Zeit den Vorstand des Fördervereins. Reichelt beschreibt den Zustand so: „Unsere Kinder wechseln zum neuen Schuljahr alle auf die weiterführenden Schule, da sind wir als Eltern dann nicht mehr so nah am Schulgeschehen dran.“ Und auch Anneliese Pille ist mit der Situation unzufrieden: „Es ist ein Elternförderverein, der eben auch durch Eltern getragen werden soll. Das funktioniert nur, wenn es auch Eltern gibt, die sich engagieren.“

Freiwillige sind also dringend gesucht. „Wenn wir keinen neuen Vorstand finden, muss der Verein über kurz oder lang aufgelöst werden“, stellt das Vorstand-Duo bei einem Gespräch fest.

Und dabei scheint des Engagement im Förderverein ein echter Traumjob zu sein. „Egal, was man macht, man steht immer auf der Seite der Guten, wenn man etwas mit Geld unterstützt. Außerdem kann man sehr viel mitgestalten und hat sehr viel Freiraum“, sagt Reichelt und hebt noch einmal die Notwendigkeit des Vereins hervor: „In Zeiten leerer Kassen ist ein Verein, der jegliche Vorhaben finanziell unterstützt, umso wichtiger. Es wäre zu schade und zudem nicht nachvollziehbar, wenn sich für so einen guten Zweck keine Eltern finden, die diese Arbeit weiterführen wollen.“ Es sei kein großer Aufwand, im Vorstand zu sein. Man mache im Grunde ja nicht anderes, als zu helfen.

Beide unterstreichen, dass ein neuer Vorstand frischen Wind bringen könnte. „Ein neuer Vorstand voller Tatendrang kann vielleicht wieder was ganz Großes auf die Beine stellen. Zum 20. Jahrestag des Vereins wurde die Hangrutsche vor fünf Jahren angeschafft. In diesem Jahr besteht der Verein nunmehr 25 Jahre. „Dieses sollte doch eher gefeiert werden, als dass der Verein mangels Mitglieder nicht weitergeführt werden kann“, sind sich Pille und Reichelt einig.

Für weitere Informationen steht Sandra Reichelt unter ✆ 0 25 99/74 03 57 zur Verfügung.