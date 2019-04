Die Gemeinde Ascheberg beabsichtigt, sich in diesem Jahr am Tag des offenen Denkmals am 8. September (Sonntag) zu beteiligen. In Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen der Ortsteile Ascheberg, Herbern und Davensberg werden an dem Tag Türen von Denkmälern für interessierte Besucher geöffnet und Fragen beantwortet.

Wer sich am 8. September mit einer Idee zum Tag des offenen Denkmals einbringen möchte oder selbst ein Baudenkmal der interessierten Bevölkerung zugänglich machen möchte, kann dies bis zum 30. April bei Dietmar Hiller von der Unteren Denkmalbehörde im Ascheberger Rathaus anmelden unter ✆ 0 25 93 / 6 09 60 20 oder E-Mail: hiller@ascheberg.de.

Bei der Anmeldung müssen der Name des Objektes, die Öffnungszeiten am bundesweiten Aktionstag sowie eine Kontaktperson mit Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mailadresse angegeben werden.

Das Motto des diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“ lautet „„Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Weitere Infos: www.tag-des-offenen-denkmals.de.