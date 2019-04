Für Familie Frye ist es die größte Investition des Lebens. Weil Sohn Matthias nicht nur in der Werkstatt schraubt und arbeitet, sondern das Fahrradgeschäft einmal übernehmen wird, haben Heinz und Gerlinde Frye nach dem Sprung vom heimischen Hof in gemietete Geschäftsräume im Dorf nun mit ihm an der Raiffeisenstraße eine neue Halle gebaut. Mit dem neuen Gebäude ist Timo Krauß zum Familienunternehmen gestoßen. So hat der Neubau schon einen neuen Arbeitsplatz entstehen lassen. Mit Timo Beckmann beschäftigen die Fryes zudem einen Studenten als Minijobber. Das Gebäude neben dem Feuerwehrgerätehaus ist rund 500 Quadratmeter groß. Allein der Verkaufsraum ist vom 80 auf 260 Quadratmeter gewachsen. „Die Fahrräder lassen sich besser präsentieren“, ist Gerlinde Frye froh über richtige Gänge zwischen abgestellten Rädern. Die Werkstatt, früher eher eine Schrauberecke im Geschäft, hält drei Arbeitsplätze bereit. Und natürlich wird dort noch geschraubt. Aber ein Laptop deutet darauf hin, dass mittlerweile auch Fahrräder mit Daten unterwegs sind, die beim Auslesen auf Fehler hinweisen. Schließlich wächst das E-Bike-Geschäft. Sieben von zehn verkauften Fahrrädern, schätzt Matthias Frye, haben einen elektrischen Antrieb.

Gebaut hat die Familie das neuen Firmendomizil unter eigener Regie mit Handwerkern aus der Gemeinde. Neben Verkaufsraum und Werkstatt sind im rückwärtigen Bereich das Lager und Sozialräume zu finden. „Es ist zwar stockend los gegangen, aber dann hat es gut geklappt“, ist Heinz Frye mit dem Verlauf der Arbeiten sehr zufrieden. Seit Mitte Januar gewöhnt man sich an die neuen Räume. Einige Kunden steuern die Werkstatt schon direkt von der Seite an.