Flatter-Ulme steht am Burgturm

Er machte klar, dass die Gemeinde Ascheberg mit dieser mittlerweile liebgewordenen Tradition gerne ein Zeichen setzt. „Auch wir haben uns hier dem Umweltschutz und der Natur verschrieben und deshalb machen wir gerne auch künftig jedes Jahr weiter mit dieser Aktion.“ Stefan Grünert ging dann noch einmal näher auf das Thema Wald und Naturschutz ein. Und dabei hatte er nicht nur gute Nachrichten im Gepäck. Der Jahrhundertsommer 2018 und die zeitgleich auftretende Käferplage habe aus forstwirtschaftlicher Sicht großen Schaden angerichtet. „Und zwar dergestalt, dass unsere Fichte regelrecht bedroht ist“, so Grünert. Experten gehen sogar soweit zu sagen, dass die Fichte sich aus dem hiesigen Gebiet verabschieden wird. „Und das wäre katastrophal, schließlich leben 99 Prozent der Leute hier unter einem Fichtendach. Denn das Fichtenholz ist das, welches hier am meisten im Bau und für Möbel verwendet wird.“ Es sei wichtig etwas zu tun, denn immer mehr Baumarten verschwinden. So auch die Ulme, die durch den Ulmensplintkäfer „fast dahingerafft worden ist“, zeigte Grünert eine weitere Baumart auf, die sich langsam aus Deutschland verabschiedet.

Nun wird sich jeder fragen, warum denn ausgerechnet die Flatter-Ulme eine Ausnahme bildet und dazu noch vom Kuratorium zum Baum des Jahres 2019 gewählt worden ist. Und eben an dieser Stelle kommt die quasi chamäleonartige Besonderheit ins Spiel. „Die Flatter-Ulme hat eine graugrüne, längsrissige und flach geschuppte Rinde, und damit eine ganz anders beschaffene Rinde als die normale Ulme. Das hat der Ulmensplintkäfer nicht erkannt“, klärte Grünert auf. Die andere Baumrinde ist also die Tarnung.

Ein Insektenhotel mus noch angebracht werden. Foto: tani

Anneliese Buntrock, Vorsitzende des Heimatvereins Davensberg taufte die Flatter-Ulme deshalb in Baum der Historie um und bedankte sich im Namen aller Davensberger für den schönen Neuzugang. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass Naturschutz auch für die Davensberger ein Thema ist. So gesellt sich zur Flatterulme in den nächsten Tagen noch ein von Stefan Menke gebautes Insektenhotel. Die Bauhofmitarbeiter werden es an den bereits eingelassenen Pfahl anschrauben.