„Ich glaub mich knutscht ein Pferd!“ Was hier nach einem misslungenen Kussversuch aussehen mag, hat bei den beiden Konikpferden in der Davensberger Emmerbachaue eine ganz andere Bedeutung. Obwohl: Es ist ein deutliches Zeichen des Wohlbefindens. Denn Pferde betreiben gegenseitige Körperpflege. Dort, wo sie selbst nicht hinkommen, werden Kollegen aus der Herde gebeten, über das Fell zu knabbern. Ähnliches ist zu beobachten, wenn viele Insekten unterwegs sind. Dann stehen Pferde schlauerweise oft so, dass sie sich gegenseitig mit ihren Schweifen den Kopf und Hals von den Tierchen freihalten können.