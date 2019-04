Eine voll besetzte Turnhalle, 350 begeisterte Grundschulkinder und eine super Stimmung – so hatte sich Oliver Steller seinen Auftritt in der Lambertus-Grundschule Ascheberg sicher vorgestellt. Mit Zaubertricks, gesungenen Gedichten und Kinderliedern brachte er sein junges Publikum zum Staunen, Lachen und Mitsingen. Auf Einladung der „Kleinen Raupe“ und des Fördervereins der Grundschule konnte Oliver Steller bereits zum zweiten Mal für einen Auftritt in Ascheberg gewonnen werden.