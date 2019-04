Rund 20 Kinder der Übermittagsbetreuung der Herberner Mariengrundschule waren jetzt zu Gast in der Bäckerei Röwekamp . Erst gab es Eindrücke, wie Bäckermeister Tim Röwekamp das Mehl zu Brot und anderen Backwaren verarbeitet und anschließend wurden selbst Plätzchen gebacken und liebevoll verziert. Der Juniorchef zeigte den Kindern zunächst verschiedene Mehlsorten, die in der Bäckerei zum Einsatz kommen. In der Backstube staunten die Kinder über die Maschinen, mit denen der Teig geknetet oder zu Brötchen geformt wird. Wieder zurück in der Backstube durften die Grundschüler ihre frisch gebackenen Plätzchen in Empfang und natürlich mit nach Hause nehmen.