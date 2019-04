Auf Augenhöhe gestartet

Im November 1993 haben die Mitgliederversammlungen der Volksbanken Ascheberg (mit 95,5 Prozent) und Herbern (mit 92 Prozent) die Fusion zur Volksbank Ascheberg-Herbern beschlossen. Vor 25 Jahren, also Anfang April, schlossen sich die Bücher in den Orten mit der jeweils letzten Versammlung und dem Eintragen der neuen Genossenschaft. Vorstandssprecher Herbert Holzhinrich war damals schon dabei und bewertet die Entwicklung im Gespräch mit WN-Redakteur Theo Heitbaum.

Überwältigende Mehrheiten für die Fusion, – was hat damals für die Zusammenarbeit gesprochen?

Holzhinrich: Das Befassen mit dem Thema Fusion bedarf einer kurzen Einordnung des bankwirtschaftlichen Umfeldes zur damaligen Zeit: Anfang der neunziger Jahre erreichte die Kreditgenossenschaften eine neue Fusionswelle, ausgelöst unter anderem durch die Vorbereitung auf den einheitlichen europäischen Binnenmarkt. Insbesondere die EG-Eigenkapitalanforderungen und die damit verbundenen Kürzungen der Kreditvergabemöglichkeiten führten bei vielen kleineren Instituten zu Problemen. Nach den Voten der Mitglieder blieb für die Volksbank Ascheberg im Jahr 1990 nach zwei Anläufen eine Fusion mit der Volksbank Lüdinghausen die Zustimmung versagt. Im Jahr 1992 folgte ein weiteres Angebot der Volksbank Herbern zur Fusion. Mit der Verschmelzung sind zwei Banken mit gleicher Größenordnung und vergleichbarer Betriebsstruktur zusammengekommen. Dadurch konnte eine leichtere Zusammenführung der Betriebe erreicht werden, zwei Partner auf Augenhöhe fanden zueinander!

Die gemischten Vorstands- und Aufsichtsratsgremien haben vermutlich schnell vertrauensvoll zusammengearbeitet?

Holzhinrich: Ganz richtig. Mit der Verschmelzung endete die bis dato bei beiden Banken ehrenamtliche Vorstandstätigkeit. Der Vorstand bestand damit aus nur hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern. Der Aufsichtsrat war mit je fünf Mitgliedern aus Ascheberg und Herbern paritätisch besetzt. Für das ehrenamtliche Gremium mit einer ausgewogenen Besetzung nach Ortsteilen stand von Anfang an die weitere Entwicklung der neuen Gesamtbank im Blickpunkt ihrer Überwachungstätigkeit. Alle Entscheidungen, sowohl auf Kunden-, Mitglieder- oder Personalebene wurden stets in hoher Übereinstimmung bewertet, getroffen und umgesetzt. Das gilt auch für die verschiedenen Bau- oder Umbaumaßnahmen in unseren Geschäftsstellen in Ascheberg, Herbern und Davensberg. Zusammengefasst: Die Zusammenarbeit war und ist stets geprägt von konstruktiver und kritischer Begleitung unserer Aktivitäten in Verantwortung für die Bank.

Haben die Kunden, mal abgesehen vom neuen Namen, damals etwas mitbekommen, zumal die direkte Teilhabe durch das Einrichten von Vertreterversammlungen verloren gegangen ist?

Holzhinrich: Zunächst einmal behielten alle unsere Kunden ihre Kontonummern, was nicht bei jeder Fusion selbstverständlich ist. Darüber hinaus blieben die Mitarbeiter in den jeweiligen Geschäftsstellen als bekannte Gesichter vor Ort. Ebenso verblieb in Ascheberg und Herbern Vorstandspräsenz. Wir beabsichtigten nur wenig bemerkbare Veränderungen bei unseren Kunden. Gleichwohl klang schon in mehreren Gesprächen mit unseren Mitgliedern ein wenig Wehmut durch, nachdem die bisherige Generalversammlung beider Banken aufgrund der hohen Mitgliederzahl durch die Vertreterversammlung ersetzt wurde. Damit einher ging schon ein Stück „Basis-Demokratie“ verloren.

Heute werden Sie vermutlich sagen, dass die Fusion richtig war. Warum?

Holzhinrich: Tatsächlich. Zwei gesunde Banken sind zur richtigen Zeit zusammen gekommen. Nach unseren Überlegungen vor 25 Jahren zur Fusion der Banken Ascheberg und Herbern sollte die erreichte Größenordnung und Leistungsfähigkeit der Bank ausreichen, um auf absehbare Zeit das wirtschaftliche Gebiet der Gesamtgemeinde zu betreuen. In unser „Jubiläumsjahr“ starten wir mit soliden Erfolgszahlen. Weit überdurchschnittlich ist die Ausweitung unserer Kredite an die heimische Bevölkerung und die Wirtschaft. Hohe Einlagenbestände bestätigen: Unsere Kunden vertrauen uns. Unsere Bankstellen in Ascheberg, Herbern und Davensberg entsprechen den Anforderungen an eine zweckmäßige Bankorganisation, sind technisch gut ausgestattet und kundenfreundlich gestaltet. Unseren Mitarbeitern bieten wir begleitet durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sichere und zukunftsorientierte Arbeitsplätze sowie gute Entwicklungsperspektiven. Wir sind gut unterwegs.

Eine Gemeinde, eine Volksbank – wird diese Formel weitere 25 Jahre aufgehen?

Holzhinrich: Wir stehen heute in einem atemberaubend raschen Wandel der Finanzmärkte. Speziell in unserer Branche gibt es einen beinharten Verdrängungswettbewerb, befeuert durch die Megatrends Digitalisierung, Demographie und überbordende Regulierung. Unser Geschäftsgebiet in Ascheberg, Herbern und Davensberg mit einer gesunden Wirtschaftsstruktur, regional und überregional bedeutenden Unternehmungen und Gewerbebetrieben, verkehrsgünstig gelegen, bietet Wachstumsperspektiven für uns als Bank auch in der Zukunft. Aus diesen Rahmenbedingungen heraus wollen wir auf absehbare Zeit die Eigenständigkeit unserer Genossenschaftsbank erhalten und die Zukunft beherzt angehen nach dem Motto: Dem Tüchtigen gehört die Zukunft. 25 weitere Jahre Volksbank Ascheberg-Herbern gleichen einem Blick in die Glaskugel.