Der Vorschlag, Bodenwellen auf der Sandstraße in Ascheberg einzubauen, hat einen WN-Leser aus Davensberg fragen lassen, warum auf der Frieport nichts gegen Raser unternommen wird. Zweite Frage: Wann kommen die Fahrbahnmarkierungen?

„Die Markierungsarbeiten waren für 2019 in den Haushalt eingestellt und wurden nun, wie in der Gemeinde üblich, gebündelt beauftragt. Damit die Spezialfarbe dauerhaft hält, können Fahrbahnmarkierungen erst bei höheren Temperaturen ab April durchgeführt werden. Die Markierungsarbeiten im Gemeindegebiet beginnen daher in der nächsten Woche. In diesem Zuge wird auch die Fahrbahn im Bereich Frieport/Mühlendamm in Davensberg als 30er-Zone markiert, wie geplant“, erklärt Simone Böhnisch, Pressesprecherin der Gemeinde Ascheberg auf WN-Anfrage. Noch mehr Bodenwellen lehne die Gemeinde ab.

Sie bezieht auch Stellung zu Kontrollaktionen: „Messungen des Verkehrsaufkommens im Bereich Frieport/Mühlendamm hatten im vergangenen Jahr keine auffällig hohen Fahrzeugfrequenzen und Geschwindigkeiten ergeben. Es konnten lediglich einzelne Ausreißer festgestellt werden, die für verkehrliche Maßnahmen nicht ausschlaggebend sind. Daher sieht die Gemeinde keine Notwendigkeit, weitere Verkehrsberuhigungen durchzuführen oder die Aufstellung von Blitzern zu veranlassen.“

Britta Venker, Sprecherin bei der Kreispolizei in Coesfeld, hat den Wunsch nach einer Kontrolle durch die Polizei an die Verkehrsdirektion weitergegeben: „Die Kollegen kümmern sich darum. Sie schauen sich das vor Ort an und werden bei Bedarf auch kontrollieren.