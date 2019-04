Wie aus Sprache Bilder werden

„Arbeit. Macht. Sinn.“ Das ist derzeit das schwerpunktmäßige Ar­beitsthema der KAB. Man könnte auch sagen „Arbeit macht Sinn.“ Das wäre dann so etwas wie ein Wortspiel. Eine kreative Variante. Derer gab es so einige am Samstag im Pfarrheim St. Lambertus, wohin die KAB zum kreativen Nachmittag eingeladen hatte.

Kein gewöhnlicher Nachmittag. Das merkte auch Judith Heinen ganz schnell. „Das hier ist mal etwas ganz anderes“, gab die 19-Jährige zu. Vorgestellt hatte sie sich unter kreativem Nachmittag eingangs das, was sich die meisten darunter vorstellen. Denn, dass das KAB Arbeitsthema „Arbeit. Macht. Sinn.“, irgendwie eine Rolle spielen würde, das hatte sie nicht gedacht. Wie gesagt, dieser Nachmittag war anders. Äußerst kreativ, ein Stück weit produktiv. Und ja, die Lachmuskeln wurden auch strapaziert. Denn wer mit Wörtern spielt, muss damit rechnen, dass das Resultat durchaus auch einmal lustig sein kann.

Mit Wörtern „fütterte“ Elisabeth Hönig , der die Seminarleitung oblag, ihre Teilnehmerinnen zunächst einmal an. „Elfchen“ war das erklärte Hilfsmittel. „Aus elf Wörtern wird ein Satz gebildet“, erklärte Elisabeth Kramer. Und da kann es schon lustig werden, wenn mehrere Teilnehmerinnen die Wörter beisteuern. Das Spiel diente jedoch auch dazu, den Frauen ein Gefühl zu vermitteln, wie sie mit Wörtern umgehen können „und wie man diese auch mit unserem Arbeitstitel in Kontext bringen kann“, so Hönig.

Und der birgt ein breites Feld. Das Wort Macht versteckt sich beispielsweise in Ohnmacht, aber auch in Allmacht. Und Arbeit, ja sie ist wichtig, aber genauso wichtig ist es auch runterzukommen. Und das gelang den Teilnehmern des Workshops schon nach den ersten „Texteinheiten“. Ein toller Effekt wie die Herbernerin Elisabeth Krampe feststellte. Nachdem der Anfang im Team gemacht war, ließen die Frauen ihrer Kreativität freien Lauf. „Wow, und die Resultate sind beeindruckend“, war die Seminarleiterin begeistert. „Macht gezielt gewollt, Geld gehäuft wächst und giert auch raffiniert mächtig“ – das „Elfchen“ von Judiths Oma Gertrude Schäfer regte zum Nachdenken an. Bei Worten alleine beließen es die Frauen jedoch nicht. „Kreativität hat ja mehrere Seiten“, verriet Susanne Angert lachend. Und so setzten die Teilnehmerinnen anschließend ihre geschriebenen Werke mittels Farbe und Leporellos künstlerisch in Szene. Und diese Arbeit machte für sie auf jeden Fall Sinn. Denn einen Arbeitstitel kreativ zu hinterfragen, „das hat schon was, denn durch Wortspiele und Farbe sind wir auf viele Aspekte gestoßen auf die wir vorher gar nicht gekommen wären“, waren sich alle einig.