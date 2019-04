Pfarrer Marc Heilenkötter verstärkt das Seelsorgeteam St. Lambertus. Die Kirchengemeinde St. Lambertus wird am 15. Juni den neuen Seelsorger und die Gemeinde St. Anna in Davensberg ein neues „Gesicht vor Ort“ begrüßen dürfen. „Da haben wir wieder richtig Glück gehabt“, freut sich Pastor Stefan Schürmeyer über den Zuwachs.

Marc Heilenkötter war seit dem Herbst 2017 in Harsewinkel für vier Kirchen vor Ort verantwortlich: St. Lucia, St. Paulus sowie St. Marien und die Greffener Kirche St. Johannes. Zum Sommer wechselt er die Stelle. Der 42-jährige Bulderner, der seine Priesterausbildung in Lantershofen bei Bad Neuenahr absolvierte, bezeichnet sich selbst als „Spätberufenen“.

Hauptberuflich machte er zuerst eine Ausbildung zum Krankenpfleger und arbeitete insgesamt zehn Jahre lang in Münster-Hiltrup. Vier Jahre dauerte das Studium, es folgten ein Gemeindejahr sowie anschließend das Diakonat in Rheine.

2011 wurde Heilenkötter im münsterischen Dom zum Diakon geweiht. Die Priesterweihe folgte im Jahr darauf. Zwei Kaplanstellen brachten den 42-Jährigen zwei Jahre nach Borken und von 2014 bis 2017 nach Wesel.

Jetzt übernimmt Heilenkötter als Krankenhausseelsorger im Clemens-Hospital eine halbe Stelle und wird mit der anderen halben Stelle Seelsorger in St. Lambertus mit Wohnort in Davensberg. „Das wird gut werden“, freut sich Schürmeyer. Denn der Neue habe aus seinen beiden Welten etwas. Das Krankenhaus mit Patienten und Bediensteten kenne er von früher, dazu dürfe er weiter in einer Gemeinde arbeiten.

Die offizielle Einführung von Pfarrer Heilenkötter wird am Fronleichnamstag, den 20. Juni (Donnerstag) in St. Anna sein. Anfangs wird der Geistliche zur Miete wohnen. Die Angebote, die dabei hereinkamen, wird er sich in den nächsten Wochen selbst ansehen.