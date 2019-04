Ascheberg trifft sich im Lenz

Nun ist die Veranstaltungsserie „Ascheberg trifft sich“ um eine Frühjahrsausgabe reicher. Am Samstagabend nutzte Pro Ascheberg in Zusammenarbeit mit Lutz Walter die Gewerbeschau „Go West“ zur Lenz-Ausgabe „Ascheberg trifft sich woanders.“ In diesem Fall kamen die Menschen bei Getränke Hölscher an der Lüdinghauser Straße zusammen. Einige bummelten direkt von der Gewerbeschau zu Bier- und Würstchenstand, andere kamen gezielt. Obwohl zeitgleich der deutsche Fußball-Classico im Fernsehen zu sehen war, füllten sich die Tische. In lockerer Runde wurde geplaudert, wie die Veranstaltungsserie es will. Im Verlauf des Abends kamen auch noch Fußballfans. Zu welchem Team sie gehalten hatten, war den Gesichtern abzulesen.