Volles Haus im Sonnenschein

„Super, besser geht es nicht!“ Daniela Klaas , Petra Kröger und Hendrik Ligges atmen am Sonntagabend tief durch. Die Organisatoren der Gewerbeschau „Go West“ in Ascheberg blicken auf ein tolles Wochenende zurück. Sonnenverwöhnt begrüßten die rund 40 beteiligten Unternehmen einige tausend Besucher, die die normalerweise ruhigen und wenig besuchten Straßen bevölkerten.

Sie genossen das Flanieren auf der Automeile an der Industriestraße genauso wie den Blick hinter Betriebskulissen. Es duftete nach Mandeln, Karussells drehten sich und nebenan wurde über den passenden Fliegeneinsatz fürs Küchenfenster informiert. Normalerweise sorgen Hubschrauber über dem Dorf für Sorgen und Fragen. Das Dauerknattern im Himmel erinnerte am Wochenende daran, dass die Gewerbeschau „Go West“ in Ascheberg lockte. Das ließen sich nicht nur Ascheberger nicht entgehen. Sie starteten am Zahnzentrum, schenkten Fahrrad Frye viel Aufmerksamkeit, erreichten bei Klaas, Bonsai-Zentrum, Agravis und Raiffeisen einen ersten Hot Spot.

Go West in Ascheberg 1/205 Gewerbeschau „Go West“ in Ascheberg 2019 Foto: Theo Heitbaum

Doch es waren nicht nur die großen Betriebe, die mitmachten. Die „Kleinen Maulwürfe vom Spieltraum“ waren vertreten. Hallenbauer Bentlage machte mit. Fliesen Homann war natürlich im Boot, ist doch Senior Wilhelm der Urvater der Gewerbeschau. Wer Stempel sammelte, um jeweils am Ende des Tages mit seiner Karte in einer Lostrommel zu landen, der besuchte auch Raters. Ein Freiluftlokal neben Ligges-Waschanlage war eine stilvolle Alternative zu Bratwurst und Bier. Einige, wie etwa Barbara Kehrmann mit Josera-Produkten, waren aus dem Gewerbegebiet Nord gekommen, um sich zu präsentieren und den Kollegen zu einem attraktiven Angebot zu verhelfen.

Beim Fahrzeugbauer Kaiser wurden große Geräte und kleine Wohnwagen, die Teardrops gezeigt. Kröger gab Tipps zum Fensterbau, Hölscher schenkte Getränke aus und bei Schulze Wenning gab es neben Backfisch einen Blick auf Elektrogeräte von Huesmann. Compass hatte geöffnet, die Tafel machte mit. Dörrbecker fuhr mit den Marktständen erst gar nicht weg, sondern öffnete sie vor der Tür. Und, und, und ... es gab genug zu sehen für die Besucher, die ihren Sonntagsspaziergang bei Sonne mit vielen Gesprächen verbanden.