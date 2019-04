Klavierklänge sind besonders beliebt

Wie klingt ein frühmorgendliches Bad in der Nordsee? Kann man die Frau fürs Leben finden, wenn man die richtige Sprache spricht? Und was macht man, wenn gähnende Leere im Kleiderschrank herrscht? Auf all das gab es am Sonntag im Bürgerforum musikalische Antworten. Die Musikschule Ascheberg hatte zu einem Podiumskonzert eingeladen, bei dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein abwechslungsreiches Programm aus mehreren Genres präsentierten.

Klavierklänge sind beliebt. Ein großer Teil der Instrumentalschüler der Musikschule Ascheberg wird derzeit am Piano unterrichtet. Das spiegelte sich auch im Podiumskonzert wider. Mehrere Nachwuchs-Pianisten zauberten in Soli, als Duo oder Teil eines Ensembles allerhand Buntes aus den schwarz-weißen Tasten: Da gab es ein Allegro aus einer Haydn-Sonate von Lea Herale, ein vierhändiges Andante von Diabelli, das Sarah Trittschack mit ihrem Lehrer Michael Lippert erklingen ließ und moderne Töne, wie den „Broken Mirror“, den Louise Kruckenbaum zu Gehör brachte.

Louisa Kruckenbaum brachte mit dem „Broken Mirror“ auch moderne Klänge zu Gehö.r Foto: nico

Lukas Bücker ließ am Flügel Benjamin Britten mit dessen klingendem Ferientagebuch ein „Early morning bathe“ nehmen, präsentierte zudem aber noch eine „Romanza“ und ein Werk von Tarrega mit der Gitarre. Auch Silke Trahe hat sich dem Saiteninstrument verschrieben: Gemeinsam mit ihrem Lehrer Robert Smolarek interpretiere sie eine Senerade A-Dur für zwei Gitarren vom Ferdinando Carulli.

Ein musikalisches Geschwisterpaar: Hanna und Lukas Rieskamp interpretierten ein Allegro von Bréval Foto: nico

Als Duo traten auch Hanna (Violoncello) und Lukas Rieskamp (Klavier) vor das Publikum. Das Geschwisterpaar präsentierten ein Allegro aus dem Concertino Nr. 4 von Jean-Baptiste Bréval.

Elisa Kimmel ließ Töne von de Boismortier erklingen Foto: nico

Schüler von Ina-Susanna Hirschfeld ergänzten die instrumentalen Beiträge mit Gesang. Martin Weißenberg amüsierte mit Bodo Wartkes „Liebeslied“, das gleich mehrsprachig daherkam und bezauberte mit „Evermore“ aus der „Schönen und das Biest“. Nicole Koy holte zunächst mit einem Lied aus dem Musical „Mozart“ das „Gold von den Sternen“ und beklagte dann unterhaltsam mit dem Chanson „Benjamin, ich habe nichts anzuziehen“ den Notstand im Kleiderschrank.

Für die Flötentöne des Konzerts sorgten Schülerinnen von Miriam Borsch. Elisa Kimmel und Emily Henrichs (beide Querflöte) ließen Werke von de Boismortier sowie von Devienne erklingen. Den Schlusspunkt des Podiumskonzerts setzten Sarah Beckers, Emily Henrichs, Nadine Ohk und Miriam Borsch (alle Querflöte) mit Laura Kühnhenrich (Violine) und Theresa Kemper (Klavier) mit einer Auswahl von Klängen aus dem „Zauberer von Oz“. Musikschulleiter Christoph Hönig bedankte sich bei den Mitwirkenden und lobte: „Ich weiß, dass es Überwindung kostet, sich hier vor das Publikum zu stellen und zu spielen. Aber dadurch lernt man, und ihr habt es alle ganz toll gemacht“.