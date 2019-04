Der Ski- und Bobclub Ascheberg verbrachte drei Tage in Ohlenbach im Sauerland. Im 46. Jahr seines Bestehens feierte er unter dem Motto „Stark und Besonders 2.0“ ein gelungenes Wochenende im Gasthof Braun bei Vereinsmitglied Andreas Braun. Mit dem Hissen der vereinseigenen Fahne begann das Wochenende. Am Samstag mussten die Mitglieder beim traditionellen Franz-Klammer-Pokal ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Neben der Beantwortung eines Bilderrätsels und diverser Fachfragen rund um Ohlenbach war die künstlerische Begabung gefragt. Die Teams mussten ein selbst gemachtes Gedicht vortragen. Ungeahnte künstlerische Fähigkeiten wurden entdeckt. Der Vorstand hatte sich etliche weitere Stationen einfallen lassen. So gab es das Entchen-Schießen, die Säfte-Blindverkostung, Dosenwerfen, Feuerlöscher- und Gießkannenweitwurf, das Dicke-Bohnen-Pinzetten-Spiel sowie die Grabbelkiste. Nach hartem Kampf setzte sich das Team „Ich und Du“ mit Rita Schulze Wenning und Karl Föhles durch und gewann den Franz-Klammer-Pokal. Bei strahlendem Sonnenschein wurde angegrillt. Präsidentin Jutta Lamboury sorgte am Abend mit einem Überraschungsbesuch von Donald Trump für viele Lacher. Für die musikalische Begleitung sorgten wie in jedem Jahr Opa Feldmann an der Gitarre und Willi Müller als DJ. Opa Feldmann wurde kurz vor seinem 70. Geburtstag der Oskar für sein Lebenswerk verliehen. Und nach einem sonnigen Frühschoppen auf der Terrasse des Gasthofes Braun trafen am späten Sonntagnachmittag 26 gut gelaunte Subler wieder in Ascheberg ein. Der nächste Termin im gut gefüllten Jahresprogramm ist der traditionelle Maigang.