Für Bülskämper war das Konzert eine große Ehre, denn schon in seiner Ausbildung zum Organisten spielte er die Orgel in der St. Benedikt. „Ich muss mich nur wieder etwas umstellen, aber das ist kein Problem“, sagte Bülskämper.

Deshalb stellte Bochmann als Organisator des Konzertes eine geschickte Kombination an klanglichem Facettenreichtum zusammen. So wurden die rund sechzig Gäste mit „Sonate“ von F. Mendelssohn-Bartholdy begrüßt. Zwei Stücke von J. G. Walter (1684 - 1748) und zwölf von J. G. Rheinberger aus „Monologe“ brachte die Orgel mit ihrer ganzen Klanggewalt zum Ausdruck.

Nach dem Konzert lud der Küster die Gäste noch zu einer Führung auf der Orgelbühne ein. Die Fleiter-Orgel von 1894 hat zehn Register im Hauptwerk, fünf im Neben- und sechs im Pedalwerk. Mit ihren 21 Registern und Klangfarben ist das Instrument schon etwas besonderes. Seit ihrem Einbau ist die Orgel mit ihrem originalen Bestand nicht verändert worden und besticht durch ihre romantische Klangfülle. Insgesamt befinden sich im Inneren der Orgel 1119 Pfeifen, von Daumengröße bis über fünf Meter Länge. Bochmann findet den Anblick jedes mal wieder „Großartig“, wie er betont. Wuchtig, und ehrfurchtgebietend reckt sich die Orgel in die Höhe. Zum 125. Geburtstag wird nun ihr breites klangliches Spektrum präsentiert. „Das Jubiläumsprogramm richtet sich an alle Interessierten und natürlich auch an Liebhaber der Orgelmusik“, sagt Bochmann. Das zweite Jubiläumskonzert mit Professor Ludger Lohmann findet am 2. Juni um 17 Uhr statt. Weitere Informationen hierzu werden zeitnah bekannt gegeben.