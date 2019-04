Pastoralplan würdigt Arbeit vor Ort

Der kirchliche Alltag in der Pfarrei St. Lambertus wird in den drei Gemeinden St. Anna, St. Benedikt und St. Lambertus gelebt. Das greift der überarbeitete Pastoralplan mit seinen 52 Seiten auf. Er stärkt die Arbeit „vor Ort“, beschreibt aber auch die Brücken zwischen den Gemeinden, die mit Bedacht breiter werden. Pfarrer Stefan Schürmeyer stieß am Sonntag mit Gremienmitgliedern und Gläubigen auf das vollendete Werk an: „Es hat viele Liter Kaffee und manchen Samstagvormittag gebraucht, um ihn zu vollenden.“

Der erste Anstoß zu neuen Leitlinien für die Fusionsgemeinde stammt aus dem Sommer 2015. Mit dem Weggang von Pfarrer Franken wanderte das Papier in die Schublade. Nach dem Hervorholen wurde seit 2017 intensiv gearbeitet. Alles, was zu Papier gebracht worden war, hing an den Wänden des Kolpingraums, der mit Zustandsbeschreibungen und Zukunftsideen zugepflastert war.

Quintessenz: Die Katholiken wollen die Kirche vor Ort erleben, mit einem Pfarrer als Nachbarn, mit den Ehrenamtlichen in den örtlichen Gruppen und Vereinen. Deswegen sagt der Pastoralplan auch, dass der Glaube in den gewachsenen Lebensräumen gefördert und erfahren werden soll. Verbunden sind sie durch stabile Brücken. Pfarrer und Seelsorgeteam sind genauso für die gesamte Pfarrei zuständig wie Kirchenvorstand und Pfarreirat. Küster, Organisten und Chorleiter sind in einem Team verbunden. Verwaltungsreferent Burkhard Börger arbeitet für die Pfarrei. Die Kindergärten rücken durch den neuen Verbund näher zusammen. Und die Sekretärinnen arbeiten ganz eng zusammen. Die Brücken zu nutzen, ist eines von vier Projekten, das der Pastoralplan beschreibt. Denn die Pfarrfeste sollen im jährlichen Wechsel zwischen den Gemeinden wieder aufleben. Damit es nicht bei einer guten Idee bleibt, ist der Weg zum ersten Pfarrfest am 13. September 2020 in Herbern deutlich beschrieben. Weitere Projekte widmen sich der Kirchenmusik, den Kindern und Familien sowie den Jugendlichen. Vorteil von Projektarbeit: Es können sich Menschen einbringen, die gerne mitarbeiten, aber ein verpflichtendes, Amt über einen längeren Zeitraum nicht ausüben möchten.

Was Gabriele Cramer, Johannes Vorspohl, Dr. Hubertus Erfmann, Dr. Marc Bücker, Stephanie Frenster, Pastoralreferent Ralf Wehrmann und Pfarrer Stefan Schürmeyer zu Papier gebracht haben, ist kein Werk für die Ewigkeit. Mittelfristig müssen für abgearbeitete Projekte Nachfolger gefunden werden. Kurzfristig darf das „n.N.“ für das Gesicht vor Ort in Davensberg durch Marc Heilenkötter ersetzt werden.