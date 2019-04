Die Lage entspannt sich

746 Plätze in 43,4 Gruppen weist der Kindergartenbedarfsplan für die Gemeinde Ascheberg im Jahr 2019/2020 aus. Angeboten werden sie ab dem Sommer in zehn Kindertagesstätten von insgesamt fünf Trägern. 225 Plätze sind im U 3-Bereich angesiedelt, 521 Plätze im Ü 3-Bereich. Der Bedarf steigt um 67 Plätze. Dass es trotzdem relativ ruhig bei diesem Themenfeld ist und sich nicht einmal der Fachausschuss des Gemeinderates damit befasst, liegt an einer Nachricht aus dem Rathaus. Die Gemeinde hat die Lücke bereits geschlossen. Wie berichtet wird die evangelische Mirjam-Tageseinrichtung schon im Sommer im Provisorium an der Profilschule Ascheberg starten. Zwei Gruppen werden dort an den Start gehen. „Anfang Mai wird es einen Elternabend geben. Dann dürfte auch die Leiterin eingestellt sein“, erklärt Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier auf Anfrage.

Für 71 Kinder wurden 25 Stunden gebucht. 247 Kinder kommen je 35 Stunden in die Kitas und 434 Steppkes schöpfen den Rahmen von 45 Stunden aus.

Das Plus an Kindern hat sich insbesondere in Ascheberg ergeben. In Davensberg und Herbern berichtet das Kreisjugendamt über leicht gesunkene Zahlen bei den U 3-Plätzen. In Davensberg werden 77 Plätze geplant, in Herbern 246 Plätze und in Ascheberg 423 Plätze.

Der Blick auf die Anmeldequoten bietet eine Besonderheit: Für die Kita St. Anna in Davensberg werden bei den Über-Dreijährigen 107,55 Prozent ausgewiesen. Das heißt: Die Kita wird auch von Nicht-Davensbergern genutzt. Sie hat Luft, weil die Anmeldequote bei den Jüngeren deutlich gesunken ist.

Kindergärten in der Gemeinde Davensberg: Die Kita St. Anna ist von zwei auf vier Gruppen erweitert worden.Ascheberg: Über Jahrzehnte reichte das Angebot der Kirche mit den Kindergärten St. Katharina und St. Lambertus. Am 1. Oktober 1992 gesellte sich die DRK-Kita an der Nordkirchener Straße (jetzt Bügelkamp) hinzu. Am 1. März 2000 wurde eine Gruppe in der DRK-Kita Rheinsbergring eröffnet, 2013 die Erweiterung auf drei Gruppen gefeiert. 2016 starteten die Grashüpfer, Träger ist die Jugendhilfe Werne, in den Pavillons an der Nordkirchener Straße, vor wenigen Wochen sind sie an die Herberner Straße umgezogen. Im Sommer 2020 startet die Evangelische Mirjam-Tageseinrichtung in den Pavillons.Herbern: Neben den beiden katholischen Kitas St. Benedikt und St. Hildegardis erhält das Herberner Angebot 2017 Zuwachs durch den evangelischen Kirchenkreis Hamm, der im katholischen Pfarrheim startet und im November mit drei Gruppen auf den Äckern einzieht. Inzwischen sind im „Abenteuerland“ fünf Gruppen untergebracht. ...

Von den Einjährigen wurde im Ort Ascheberg jedes zweite Kind angemeldet, die Gemeindequote steigt auf 47,48 Prozent. Bei den zweijährigen ging sie von 99,39 auf 83,54 Prozent zurück. Darüber hinaus macht die Versorgungsquote klar, dass aktuell mehr Ü 3-Plätze angeboten als nachgefragt werden.

Das Zahlenwerk zeigt, dass ältere Kinder länger in den Kitas bleiben, für 63 Prozent der Ü 3-Kinder wurde ein 45-Stunden-Platz gebucht, bei den Jüngeren für 44 Prozent.

Die einzige „Unwucht“ bei der Anmeldung in diesem Jahr: Nicht allen Eltern wurde der Wunschkindergarten ermöglicht. In einigen Fällen musste auf den Zweitwunsch zurückgegriffen werden.