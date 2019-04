Die Referentin der Kreisjägerschaft, Maria Weckendorf, war am Montag und Dienstag mit der rollenden Waldschule auf Einladung des Herberner Hegerings in der Mariengrundschule zu Besuch. Die Fachfrau klärte die Zweit- und Drittklässler zu Tieren in den heimischen Wäldern auf.

Eine große Eule, Nutria, Maulwurf, ein Buntspecht, Enten, Füchse und viele andere Tiere tummeln sich auf dem Boden der Schulbücherei. Rundherum haben sich die Drittklässler der Mariengrundschule versammelt und alle lauschen gespannt, was ihnen Maria Weckendorf zu erzählen hat.

„Speisereste gehören nicht ins WC“, mahnte die Referentin und erklärte den Kindern, das dieses Verhalten ein erhebliches Problem darstellt. „Das zieht Ratten an, die in der Kanalisation leben. Alle drei Meter gibt es einen „Imbiss“ in Form von Lebensmitteln, die Menschen oberirdisch ins Klo kippen. Ratten können Krankheiten übertragen“, sagte Weckendorf. Weiter ging es im Unterricht über die Gegebenheiten von Greifvögeln, das Leben des Fuchs und weiterer Waldtieren. Weckendorf versuchte mit Vorurteilen aufzuräumen und einen Einblick in die Tätigkeit eines Jägers zu geben. „Der Unterricht in der Rollenden Waldschule vermittelt, dass alle Menschen die Aufgabe haben, die Natur, in der wir als kleiner Teil davon leben, für alle Zeiten funktionsfähig zu erhalten. Wir versuchen mit der Rollenden Waldschule die nachhaltige Umwelt- und Naturschutzbildung zu fördern”, betont Weckendorf aus eigener Erfahrung.