Zum 50-jährigen Bestehen der Kita-Einrichtung St. Benedikt werden 70 Kinder eine Woche lang zu kleinen Manege-Stars. Der Mitmachzirkus „Inakso“ wird vom 28. April bis zum 3. Mai auf der Amtswiese an der Talstraße sein Zirkuszelt aufschlagen. Kita-Leiterin Ulrike Büker freut sich auf dieses besondere Ereignis.

„Wir wollten etwas ganz besonderes machen und da ist der Mitmachzirkus genau das Richtige“, sagte Büker in einem Gespräch. Magische Momente, sensationelle Akrobatik, lustige Clownerie, märchenhafte Kostüme, tolle Songs und ein kreatives Licht-Design machen den Reiz der Aufführungen unter der hohen Zirkuskuppel aus.

Die Mitglieder des Elternrates um Anna Gausepohl haben schon Listen zusammengestellt und in der Kita ausgehängt, wo sich fleißige Helfer für den Auf- und Abbau des Zirkuszeltes eintragen können, betont Büker. In der Projektwoche dürfen dann die drei- bis sechsjährigen Kita-Kinder Zirkusluft schnuppern und sich für die große Aufführung im Zirkuszelt am 3. Mai (Freitag) ab 16 Uhr vorbereiten. „Die Kinder aber auch die Erzieher und die Eltern sind jetzt schon gespannt und voller Vorfreude. Ich denke es wird großartig“, so Bücker.

Über 300 Zuschauerplätze sind für die Vorführung im Zelt vorhanden. Erwachsene zahlen sieben Euro und Kinder ab zwei Jahren jeweils fünf Euro. Kita-Kinder sind frei. Verkauft werden die Karten in der Kita-Einrichtung. Finanziert wurde das Projekt durch viele Spenden und eben durch den Verkauf der Eintrittskarten für die Vorstellung.