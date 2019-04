Wie viele Liter Wasser passen in den Trecker-Schlauch, bis er platzt? Das wollten Andrea und Stefan Wesselmann (re.) vom gleichnamigen Reifenhaus auf dem Frühlingsmarkt in Herbern wissen. Mehrere 100 Tipper machten mit und die Bandbreite reichte von 200 bis 20 000 Liter. Bei 3497 Litern war der Druck zu groß und der Schlauch platzte. Mit 3500 Litern war Petra Honerkamp aus Herbern (Mitte) ganz nah dran und erhielt ein Warengutschein von 200 Euro. Danach folgten mit 3242 Litern Anna Klemann (100 Euro-Gutschein) und Reinhold Greive mit 3230 Liter (50 Euro Gutschein). Eine neue Reise-/Sporttasche ging an Christel Brünemann für den vierten Platz (3000 Liter), den sie sich mit Christian Kiskämper teilte, der sich über eine neue Jacke freuen durfte.