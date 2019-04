Fast auf den Tag genau nach der ersten Geburt eines Soay-Lämmchens haben die Schafe in der Davert wieder Nachwuchs bekommen. Noch weiden und leben die Tiere auf einer Wiese neben dem Flüchtlingsheim. Ob und wann sie in die Deipe Wiese zurückkehren, wird bei einem Monitoringteam an der umgestalteten Fläche im Mai entschieden. Hermann Grube, der das Projekt für den Hegering Ascheberg betreut, hofft, dass die Soay-Schafe, die eigens dafür gekauft wurden, bald auf die Fläche entlang des Emmerbachs zurück dürfen.