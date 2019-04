Am Samstag vor Palmsonntag (13. April) sind alle Kinder eingeladen, von 10.30 bis 12 Uhr im Pfarrheim St. Lambertus einen Palmstock zu gestalten. Mit den selbst gestalteten Palmstöcken geht es dann am Palmsonntag (14. April) zur Palmprozession. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr an der Kapelle vor St. Georg, wo die Palmzweige gesegnet werden. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Kirche. Die Kinder sind parallel zum Wortgottesdienst zur Kinderkirche ins Pfarrheim St. Lambertus eingeladen. Dort gibt es ein kindgerechtes Angebot.

In Herbern treffen sich alle großen und kleinen Gottesdienstbesucher um 10.15 Uhr zur Palmweihe vor dem Pfarrhaus St. Benedikt. Anschließend geht es in einer kurzen Prozession zur Kirche, wo um 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst gefeiert wird. In Davensberg trifft sich die Gemeinde am Palmsonntag um 9 Uhr zur Palmweihe auf dem Schulhof der Grundschule, anschließend geht es mit den gesegneten Palmzweigen zur Kirche, wo die Heilige Messe gefeiert wird.

Am Montag (15. April) sind alle Kinder zum Osterkerzen gestalten ins Pfarrheim St. Benedikt in Herbern eingeladen. Jeweils um 10 Uhr und um 14 Uhr besteht die Möglichkeit, zunächst auf altersgerechte Weise den Kreuzweg Jesu nachzugehen und anschließend eine Osterkerze zu gestalten. Hierfür ist eine Anmeldung im Pfarrbüro nötig. Am 18. April (Gründonnerstag) sind alle Kinder mit ihren Eltern zu einem besonders gestalteten Kreuzweg für Familien in Davensberg eingeladen. Bei gutem Wetter treffen sich alle Interessenten um 16 Uhr vor der St. Anna-Kirche, bei Regen findet der Kreuzweg in der Kirche statt. Ein ähnliches Angebot findet am Karfreitag um 10.15 Uhr in Ascheberg statt. Treffpunkt für den Kreuzweg für Familien ist vor, bei schlechtem Wetter im Turm der Lambertuskirche.

In Herbern startet die traditionelle Prozession zum Kalvarienberg am Karfreitag um 8.30 Uhr an der Kirche. Hierzu sind besonders die Erstkommunionkinder mit ihren Familien eingeladen. Am Ostersonntag sind dann noch einmal die Familien mit Kindern angesprochen. Die Messe um 10 Uhr wird in St. Lambertus als Familiengottesdienst gefeiert.