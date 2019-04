Der Frühjahrsbasar „Rund ums Kind“ war ein voller Erfolg. Den Erlös von insgesamt 2000 Euro verteilte das Basar-Team mit Tanja Alder, Sabine Hölscher und Silke Mürmann am Dienstagabend mit jeweils 600 Euro an das kleine und große Ferienlager St. Benedikt sowie an das Ferienlager des SV Herbern. 200 Euro wurden für die Jugendarbeit im MSC Herbern überreicht. Während die Ferienlager die Finanzspritze für einen Extra-Ausflug nutzen, wird der Motorsportclub ein paar Ersatzteile für die Karts anschaffen, wie Marcel Schoppmann berichtete.