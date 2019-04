Alleingelassen am Altenhamm

Wenn der Gemeinderat im Bürgerforum tagt, haben zu Beginn Einwohner die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Normalerweise reicht ein Blick in den Zuhörerraum um festzustellen, dass der Tagesordnungspunkt mangels Gästen gar nicht aufgerufen werden muss. Anders am Dienstag. Anlieger des Altenhamm und der Bergstraße beklagten, dass ihre Straßen zu eng und überlastet sind. Mit den Bauprojekten in Bereichen des alten Krankenhauses und bald auch der früheren Gaststätte Strunk sowie der Perspektive, in einigen Jahren die Gemeindehalle und einen weiteren Kindergarten am Altenhamm zu erhalten, ist der bestehende Unmut der Anlieger weiter gewachsen. Zu Fünft besuchten sie den Rat und wollten wissen, welche Konzepte und Maßnahmen geplant sind, wann etwas passiert und wer bei Bedarf noch anzusprechen ist. Auf der drei Meter breiten Straße seien täglich 1500 bis 2000 Autos unterwegs. Oft würden sie so abgestellt, dass ein Rettungs- oder Feuerwehrfahrzeug im Notfall nicht durchkomme.

Im Frage- und Antwortspiel verwies Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen in der Verwaltung, auf den gerade verabschiedeten Haushalt. Dort seien Mittel für ein Verkehrsgutachten zur Altenhammstraße eingestellt worden. Da der Etat gerade genehmigt und rechtskräftig geworden sei, gehe es nun darum, die dort freiwillig verankerten Dinge auf den Weg zu bringen. Ein Gutachten werde nur den Altenhamm betreffen. Einen größeren Blick aufs Dorf zu werfen, wie es Bergstraßen-Anlieger Joachim Koch vorschlug, erlaubten die Finanzmittel nicht.

„Es gibt keine konkreten Maßnahmen“, stellte van Roje klar. Das Bemühen, eine bessere Zufahrt über die Straße Haselbüschken zu ermöglichen, sei in der Vergangenheit am nötigen Grunderwerb gescheitert. Diese Frage gehe man nach einem CDU-Antrag wieder neu an. Van Roje verwies darauf, dass bei Maßnahmen auf dem Altenhamm die Straßenverkehrsbehörde des Kreises den Hut auf habe: „Wir haben das Heft des Handelns nicht allein in der Hand.“

Der Verwaltungsmann ließ auch anklingen, dass bei Verkehrsfragen subjektives Empfinden und objektives Sein auseinander gingen. Deswegen solle man zuerst einmal das Gutachten abwarten. Koch beklagte auch, dass die Anlieger alle Fraktionen des Gemeinderates angeschrieben hätten: „Bisher haben wir von keiner Partei eine Antwort erhalten.“