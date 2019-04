Wo Wasser nicht löscht

Wenn das Öl in der Pfanne vergessen wird, dann darf es nicht mit Wasser gelöscht werden. Klar, die Runde im Herberner Feuerwehrhaus hat das schon einmal gehört oder weiß es. Die Siedlergemeinschaft Benedikt Herbern hat trotzdem zu einem Informationsabend bei der Freiwilligen Feuerwehr , Löschzug Herbern, eingeladen. Denn im Ernstfall gilt es zuerst einmal Ruhe zu bewahren. Da die Umstände aber hektisch sind, ist es wichtig, die richtigen Dinge immer wieder gehört zu haben. Löschzugführer Carsten Gausepohl lenkte den Blick zuerst aufs Vorbeugen. dazu gehört beispielsweise Hydrantenschilder nicht mit Pflanzen zuwachsen zu lassen, sie abzuhängen oder gar abzuschrauben. „Wenn es dunkel ist, sind sie ohne diese Schilder schwer zu finden“, appellierte Gausepohl an die gut 40-köpfige Runde. Auch Hausnummern sollten im Dunkeln gut sichtbar sein.

Immer wieder machte er deutlich, dass die größte Gefahr vom Brandgeruch ausgeht: „Vier, fünf Atemzüge, dann kann es das schon gewesen sein. 90 Prozent der Brandopfer sterben durch Rauchgas.“ Also: Brandmelder anbringen. Bei Gefahr zuerst anrufen und dann nicht in verrauchten Räumen den Helden spielen. Beim Anrufen nicht hektisch in den Hörer schreien und auflegen, sondern warten, bis die Leitstelle erklärt, dass sie alle Informationen hat. Dazu verwies Gausepohl auf Klassiker, wie Türen schließen.

Ganz besonders ging der Blick in die Küche, wo 39 Prozent aller Wohnungsbrände beginnen. 50 Prozent davon werden durch den Herd ausgelöst. Wenn dort etwas vergessen wird, kann das verheerende Folgen haben. Gausepohl schärfte den Blick für den Einsatz von Feuerlöschern, die in fünf Klassen eingeteilt werden. Zudem stellte er die Freiwillige Feuerwehr mit ihren 120 Aktiven in drei Löschzügen vor. Die Jugendfeuerwehr, der Jungbrunnen der Wehr, sei sehr gefragt. Aktuell würden 26 Kinder und Jugendliche dort betreut: „Die Warteliste ist so lang, dass die Wartezeit zwei Jahre beträgt.“

Zur Theorie gesellte sich dann die Praxis. Die Kameraden erhitzten Fett, das nach vier Minuten in Flammen aufging. Dort wurde ein Schnapsgläschen voll Wasser hineingegossen. Die riesige Flammensäule unterstrich, dass brennendes Öl und Wasser nicht zusammen kommen sollten. „Das ist beeindruckend“, sagte nicht nur Elisabeth Naendrup. Dazu machten die Kameraden bewusst, welche Wirkung eine leere Haarspraydose haben kann: Als sie in der Hitze und geschützt in einem Eisenbehälter „hoch ging“ waren der Lichtschein zu sehen und der Knall auch bei zugedrückten Ohren zu vernehmen.