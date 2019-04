„Neustadt wird kommen!“ lautet die Devise bei den Betreuern des Messdienerferienlagers von St. Lambertus Ascheberg. Im Sommer geht es für die Truppe nach Neustadt an der Weinstraße in Rheinland- Pfalz.

Alle vier Wochen treffen sich die Betreuer, um wieder ein breit gefächertes Programm aufzustellen. Motiviert sind auch die Oberleiter Sven Haverkamp und Nicol-Leon Ruhmöller, die mitten in den Vorbereitungen stecken. Am 3. August geht es los und am 16. August werden die Kinder mit ihren Animateuren wieder in Ascheberg eintreffen. 70 Kinder haben den Termin schon fest in ihrem Kalender stehen, weitere zehn können noch mitfahren. „Wir haben noch Platz, denn ein ausgebuchtes Ferienlager würde der ganzen Planung noch die Krone aufsetzen“, so Ruhmöller, der sich sichtlich auf die Aktivitäten mit den Kindern freut. Neben Schwimmen, Sportspielen und Lagerfeuerabenden, steht auch der Besuch des Holiday Parks an. Die Kinder können sich also auf ein buntes Programm freuen. Das Team weist darauf hin, dass auch Kinder aus Familien, denen die finanziellen Mittel fehlen, durch Zuschüsse die Möglichkeit haben, an dem dreizehntägigen Ferienlager teilzunehmen. Ihr Ansprechpartner ist Nicol-Leon Ruhmöller, der sich um alles weitere kümmert. Auch für weitere Informationen oder Anmeldungen steht er zur Verfügung. Interessenten können ihn in der Tanzwerkstatt Ruhmöller ( ✆ 0 25 93 / 9 58 99 90) von 11 bis 18 Uhr anrufen.