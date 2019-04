Buchsbaumzünsler knabbert an einer Kirchentradition

Zweige und Sträuße aus Buchsbaum sind zum Palmsonntag und zu Ostern ein fester Bestandteil der Gottesdienste. Mit ihnen wird am Palmsonntag eine Woche vor Ostern an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. So ist es Brauch und lange war dies auch kein Problem. Inzwischen wird der Nachschub an Buchsbaumzweigen allerdings knapp. Denn zum Schrecken aller (Hobby-)Gärtner hat sich in wenigen Jahren mit dem Buchsbaumzünsler ein Schädling breit gemacht, der den Buchsbaum massiv reduziert hat. So sehr, dass vielerorts das Grün für die Ostergottesdienste durchaus rar wird. In der Nachbarstadt Hamm etwa, kommt man in einigen Kirchengemeinden kaum noch an Buchsbaum heran. In den dortigen Gartenmärkten, das ergab eine Anfrage, lohne sich angesichts der mangelnden Nachfrage der Verkauf kaum noch.

Der Zünsler, eine gefräßige Schmetterlingslarve, ist eine eingewanderte Art und hat in unseren Regionen keine Fressfeinde. Die Folgen seines schädlichen Werkes spürt man auch vor Ort.

So fielen in der Pfarrei St. Lambertus die im Pfarrbrief erbetenen Buchsbaum-Spenden diesmal deutlich knapper aus als sonst, hieß es am Donnerstag im alten Pfarrbüro von St. Lambertus. Dort trafen sich die Frauen der Rosenkranzgruppe, die sich im Anschluss an ihr wöchentliches Friedensgebet wie in den Jahren zuvor zu Palmsonntag dem Binden von gut und gerne 500 Buchsbaumsträußchen widmeten. Dass das Grün trotzdem auskömmlich war, lag nicht zuletzt an einer Buchsbaum-Spende aus Herbern. Dort hatte man nicht alle abgegebenen Zweige verbraucht und reichte diese nach Ascheberg weiter.

Die inzwischen große Verbreitung des Buchsbaumzünslers bestätigte Bernhard Kruckenbaum vom Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Herbern auf Nachfrage. „Der Zünsler ist nicht mehr nur auf einige Regionen beschränkt, sondern kommt flächendeckend vor. Er wird bleiben“, ist er überzeugt. Alternativ könne man Arten wie Ilex oder die Kriechspindel (Euonimus fortunei), wählen. Auch gebe es Buchsbaumarten, die nicht so anfällig gegen den Zünsler sind. Bestehende Pflanzen könne man mit Algenkalk behandeln.

Der Kahlschlag durch den Buchsbaumzünsler macht sich auch auf den Recyclinghöfen in Ascheberg und Herbern bemerkbar. Helmut Richter, der seit 15 Jahren zum Ascheberger Ehrenamtler-Team zählt, berichtet von einem erheblichen Anstieg an abgestorbener Buchsbaumpflanzen, die abgeliefert würden. In Herbern sei dies ganz genauso, kann er für die Kollegen dort bestätigen. Der an den Recyclinghöfen gesammelten Grünabfall werde wie gewohnt von Remondis abgefahren und kompostiert.