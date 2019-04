Vom Bauernhof ins Gewerbegebiet

Sie investieren in die Zukunft, werden mit ihren neuen Gebäuden im Gewerbegebiet Steenrohr Nachbarn und begrüßten jetzt eine Delegation der Gemeinde. Den Sandstrahlbetrieb Daniel und Verhoeven Markierungen verbindet noch eine weitere Gemeinsamkeit. Beide wechseln aus einer Bauerschaft ins Gewerbegebiet, erfuhren Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, Wirtschaftsförderin Simone Böhnisch und Fachbereichsleiter Helmut Sunderhaus.

Stephan und Stefanie Daniel wechseln mit ihrem Neffen Mathias Daniel im Mai aus der Ottmarsbocholter Oberbauerschaft zum Steenrohr. Angefangen hat Stephan Daniel mit seinem Bruder als mobiler Sandstrahldienst. Dann wurde er auf einem Bauernhof heimisch. Jetzt investiert er in die Zukunft, setzt auf neueste Technik und wird ab Anfang Mai am Steenrohr arbeiten. Zwei kleine Hallen in der 800 Quadratmeter großen Halle auf dem 3000 Quadratmeter Grundstück sind die wichtigsten Arbeitsfelder. In einer Halle werden Oberflächen gesandstrahlt, die zweite Halle dient zum lackieren. „Wir haben so gebaut, dass wir vorne noch eine Trocknungshalle anbauen können“, informierte Stephan Daniel die Gäste. Ascheberg haben sie gewählt, weil die Firmen Klaas und Kaiser zu den Hauptauftraggebern zählen.

Mathias, Stephan und Stefanie Daniel informierten Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, Foto: hbm

Verhoeven Markierungen wird aus dem Hambrok zum Steenrohr wechseln. Ende des Jahres sollen die zwei Hallen sowie das zweistöckige Betriebsleiter- und Bürogebäude auf dem 4000 Quadratmeter Grundstück fertig werden. Den Familienbetrieb leiten Michaela Verhoeven-Manai und Brahim Manai. Die Kinder Aaliyah und Hassouna Manai sowie Manuel Verhoeven-Manai sind unterschiedlich eingebunden. Geplant hat den Gebäudekomplex Architekt Theo Schröer aus Herbern.

Verhoeven Markierungen ist bundesweit unterwegs. Aktuell arbeitet das Unternehmen auch einen Auftrag der Gemeinde Ascheberg ab. In Hochzeiten, so Brahim Manai könnten bis zu fünf Kolonnen unterwegs sein. „Wir sind überall im Einsatz, wo es etwas zu markieren gibt, auf Autobahnen, allen anderen Straßen und auch auf Schulhöfen“, berichtet Juniorchefin Aaliyah Manai den Gästen. Ein Werk lässt sich beispielsweise über Google Maps anzeigen. Der Fischschwarm auf dem Willy-Brand-Platz im Hafen von Bremerhaven wurde von dem Unternehmen aus Ascheberg auf den Boden gebracht,.