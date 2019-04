In Billerbeck wurde am Mittwoch eine Frau Opfer von Telefonbetrügern. Die Polizei berichtet, dass es auch in Ascheberg Anrufe gab.

Ein Senior (72) aus der Gemeinde wurde am Mittwoch gleich viermal angerufen. Er habe eine hohe Summe Geld gewonnen, hieß es. Zuvor müsse er aber 1000 Euro Gebühr zahlen. Der Senior erkannte den Betrugsversuch und zahlte nicht.

Eine Aschebergerin (68) verriet am gleichen Tag einem vermeintlichen Glücksboten sensible Daten. Nur so könne man ihr den Gewinn gutschreiben, hieß es. Das kam der Frau erst nachträglich merkwürdig vor. Sie ließ ihr Konto sperren und meldete sich bei der Polizei. Erst Anfang März waren Telefonbetrüger in Herbern zwei Mal als falsche Enkel und Polizisten erfolgreich gewesen.