Je früher man weiß, wie man sich in einer Notfallsituation verhält, desto sicherer wird man, jemanden in so einer Lage zu helfen. Diese Maxime steht hinter dem Angebot, auch Kinder in erster Hilfe einzuweisen. Denn: Jeder kann helfen, jeder soll helfen. Und das sollte auch Kinder nicht ausschließen, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Erste-Hilfe-Kursus für Kinder wurde an der Lambertusschule durchgeführt von den Maltesern, als Kursleiterin fungierte Hedi Bisping aus Drensteinfurt. Sie hat im vorigen Jahr auch für die ÜBM-Betreuerinnen einen Kursus gegeben.

Jetzt hatten zwölf Nachmittagskinder aus dem dritten und vierten Schuljahr an dem Kursus teilgenommen, der an drei Nachmittagen fand der stattfand.

Folgende Themen wurden praktisch und anschaulich behandelt: Was muss ich zuerst machen, wenn ich jemanden in einer Notsituation vorfinde? Die Nachwuchshelfer lernten, einen Notruf absetzen, die Seitenlage und Schocklagerung sowie das Verbände anlegen.