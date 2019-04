RV-Geschäftsführerin Dagmar Oesteroth und Kleine-Raupe-Betreuerin Marx kamen auf die Idee, „den Kindern, die nicht reiten dürfen oder es nicht können, auch die Gelegenheit zu bieten, einen Tag mit den Pferden zu verbringen“, so Oesteroth. Sie ließ durchblicken, dass auch mit den OJA-Kindern in den Ferien diese Aktion geplant ist.

Einige Helfer aus dem Reitverein stellten den Kindern die Pferde vor, bevor dann sechs Ponys aus ihrem Stall geholt wurden. Zuerst mussten die Kinder helfen, die Pferde auf ihren Ausritt vorzubereiten. Als es dann endlich so weit war, strahlten die jungen Reiter im Sattel über beide Ohren, auch wenn ihnen noch Respekt vor den Tieren anzumerken war. Am Ende mussten die Tiere dann noch wieder abgesattelt werden, alles in Allem dauerte das Ganze zwei Stunden und die Kinder traten glücklich wieder ihre Heimreise an.