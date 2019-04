Osterfeuer online anmelden

Wer ein Osterfeuer bei der Gemeinde Ascheberg anmelden will, sollte das Wort „Schlagabraumverbrennung“ kennen. So nennt die Verwaltung auf der Gemeindehomepage den schnellen Klick, mit dem das Abbrennen von Osterfeuern genehmigt wird. Das digitale Verfahren ist schnell: Es werden die persönlichen Daten, der Ort des Feuers und die Zeit, in der es abgebrannt werden soll, eingegeben. Mit dem Klick unters Formular bestätigt der Antragsteller, dass er die vierseitigen Regeln für das Abbrennen gelesen hat und befolgen wird. Fast zeitgleich mit dem finalen Klick ist im Mail-Postfach die Genehmigung fürs Abbrennen zu finden. Der Antrag muss mindestens drei Werktage vorher gestellt werden.

Vier öffentliche Osterfeuer in den drei Orten sind der Redaktion gemeldet worden.

► Am Ostersonntag (21. April) laden die Freiwillige Feuerwehr, die Familie Frenking und der Heimatverein Ascheberg zum traditionellen Osterfeuer am Restaurant „Breil-Klause“ am Bahnhofsweg in Ascheberg ein. Nach einer Andacht um 18 Uhr in der Pfarrkirche wird gegen 18.45 Uhr das Feuer von der Osterkerze durch den Löschzug Ascheberg, der vom Kolpingspielmannszug begleitet wird, zu Frenkings Wiese gebracht, um damit dort dann feierlich das Osterfeuer zu entzünden.

► Die KLJB Ascheberg lädt alle Mitglieder sowie Interessenten zum Osterfeuer nach der Abendandacht am Sonntag um 18 Uhr in der Kirche St. Lambertus Ascheberg ein. Von dort geht es weiter zu einem Hof in die Bauerschaft, wo das Feuer um 19 Uhr entzündet werden soll.

► Zum Davensberger Osterfeuer am Ostersonntag sind alle Gemeindemitglieder willkommen. In der Kirche werden um 19 Uhr von der Feuerwehr die Fackeln an der Osterkerze entzündet, um dann damit das Osterfeuer anzuzünden. In diesem Jahr hat das Davensberger Osterfeuer einen neuen Platz und Ablauf. Entzündet wird es am Gasthaus Eickholt, wo die Gastwirtsfamilie die Besucher bewirtet und nachher zum Tanz in die Almhütte eingeladen wird. Beim Vorbereiten unterstützen Messdiener, Ferienlagerteam und Kolpingsfamilie die Ausrichter gegen eine Spende.

► In Herbern entzündet der MSC Herbern am Ostersonntag um 19 Uhr das Feuer auf dem Vereinsgelände am Südfeld. Es soll bis in die Nacht brennen. Gäste sind willkommen, mit dem MSC, Familien und Freunden gemeinsam einen gemütlichen Abend zu genießen. Mit Bierwagen und einer Pommesbude ist auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Für die Kinder steht zudem kostenloses Stockbrot zur Verfügung.