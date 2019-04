Chorsänger malen Demo-Plakate

Mit einem Protestschild durch das Dorf laufen - es gibt ältere Ascheberger, die sich nicht vorstellen können, auf diese Weise zu demonstrieren. Tatsächlich aber sind im WN-Archiv Bilder zu finden, die genau das zeigen: Ascheberger Paohlbürger ziehen mit Protestschildern durchs Dorf. Es folgt ein Krankenbett und damit auch der Hinweis, warum fast 2500 Menschen auf der Straße unterwegs sind. Vor 40 Jahren, im April 1979, war der MGV Cäcilia der Hauptmotor des Protestes gegen das „Aus“ fürs Lambertus-Hospital. „ Bernhard Jürgens war die treibende Kraft. Wir waren uns einig, dass Ascheberg etwas gegen das Aus für unser Krankenhaus tun musste“, erinnert sich Ludger Hattrup. Er war damals zweiter Vorsitzender des Männergesangvereins, der am Probenabend Schilder malte. Der Appell, auf die Straße zu gehen, verhallte nicht. War schon im März 1979 einiges auf den Straßen los, riss der Protestzug im April gar nicht ab. Und er riss viele Menschen mit. Egon Schulze Bohmke war mit einem Leichenwagen unterwegs. Mit ihm schuf er später auch vor dem Gebäude des Regierungspräsidenten Aufmerksamkeit fürs Lambertushospital.

Die Demo fürs Krankenhaus war zugleich eine gegen Sozialminister Friedhelm Farthmann in Düsseldorf. „Farthmanns Wille ist kein Bürgerwille“ hieß es auf den Plakaten. Oder „Bei Gewerkschaften immer der Schlichter - nur uns trifft er.“ Und „Die Bürgerschaft ist nicht mehr heiter - der Weg zum Krankenhaus wird weiter“. Dieser Slogan weist darauf hin, dass die Mobilität vor 40 Jahren noch ganz anders aussah. Die Menschen lebten viel stärker in ihrem Dorf. Und in der Nachbarschaft hatte Lüdinghausen selbst um sein Krankenhaus zu kämpfen. Darauf zielt diese Aussage eines Protestlers: „Die Gebietsreform haben wir uns schon gefallen lassen. Aber was man jetzt vorhat geht zu weit. Was können wir denn dafür, wenn in anderen großen Krankenhäusern zu viel Betten vorhanden sind.

Großdemos 1979 in Ascheberg 1/36 Vor 40 Jahren gingen die Ascheberger für den Erhalt ihres Krankenhauses auf die Straße. Foto: WN-Archiv

Zurück zum Protest in Münster. Dem Regierungspräsidenten Erwin Schleberger wurde eine Resolution überreicht. Dort verweist Ascheberg auf die rund 100-jährige Tradition des Hauses, das immer wieder erweitert und modernisiert worden sei. Die Nähe zur Autobahn erfordere ein Krankenhaus, um Leben retten zu können. Das Hospital selbst sei überbelegt. Die Ascheberger bevorzugten das Haus wegen der Nähe zu Familie und Freunde. Das Pflegepersonal sei bekannt. Man befürchte, dass Ärzte ohne Krankenhaus im Hintergrund, weggehen würden. Der Tagessatz im Lambertus-Hospital betrage 46,50 Mark, in Großkrankenhäusern würden 250 Mark aufgerufen.

Fahrtmann bleibt hart: Demonstrationen bringen wenig

Der Protest bringt nichts. Am 7. Juni 1979 trifft Josef Koppers, Vorsitzender des Kuratoriums, Minister Farthmann in Coesfeld. Er kehrt mit der Nachricht zurück: Das Krankenhaus wird geschlossen. Die massiven Proteste bewirken nur ein späteres Ende. Was für 1979 vorgesehen war, wird bis zum 30. Juni 1982 hinausgezögert. Die Umwandlung zu einem Altenheim beginnt. Die Ordensschwestern verlassen Ascheberg am 26. September 1982, im März 1992 wird das alte Krankenhaus abgerissen – der Dachstuhl erhält im Innenhof vom Alten- und Caritaswohnheim einen neuen Platz, ist eine bleibende Erinnerung.