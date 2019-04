Bereits in der Nacht zum Mittwoch statteten bislang unbekannte Einbrecher einem Firmengelände an der Raiffeisenstraße einen unerwünschten Besuch ab. Wie die Täter auf das Gelände gelangten ist unklar, teilte die Polizei gestern mit. Auf dem Gelände brachen sie zwei Transporter auf, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb.

Weiterhin wurden die Fahrertüren von zwei Traktoren aufgebrochen. Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden.

In das Firmengebäude, so die Polizei, gelangten die Einbrecher nicht. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen ✆ 0 25 91/79 30 zu melden.