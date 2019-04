Raphael Kazulke ist der Mann an den Drumsticks

Er ist ein Kind der Musikschule: Raphael Kazulke ist den ersten Tönen bei der musikalischen Früherziehung mit Andrea Thül-Reddig begegnet. „Mit acht Jahren habe ich begonnen, Schlagzeug zu spielen“, blickt der Ascheberger zurück in die Kindheit. Nach dem Abitur 2015 am St. Antonius-Gymnasium in Lüdinghausen hat er komplett auf die Karte „Musik“ gesetzt. Zuerst mit der Aufnahme des Studiums der „Populären Musik und Medien“, dann seit Anfang 2018 mit anderen Studenten und Mitbewohnern eines Hauses am Paderborner Stadtrand mit der Band „Mount Winslow“. Vor dem Osterfest gab es bei beiden Projekten wichtige Meilensteine. Im Studium hat Kazulke gerade seine Bachelor-Arbeit abgegeben und mit „Mount Winslow“ eine erste EP vorgelegt.

Erfahrung in einer Band bringt Kazulke aus Ascheberg mit. Bruder Fabian, Julian Kießling und Henning Vehring waren die Mitstreiter bei „Slaughter Maschine“. Betreut wurde die Band von Musikschullehrer Erick Paniagua. „Wir sind beim Hayfield Festival und bei Rock den Georg aufgetreten“, erinnert sich Fabian Kazulke. Das Gastspiel am Bauernhof St. Georg war 2016 der letzte gemeinsame Auftritt – der Himmel weinte in Strömen und es blitzte und donnerte zum Abschied.

Mount Winslow ist eine vierköpfige Alternative-Folk-Rock-Band, neben Kazulke an den Drums sind es Piet Eckhof (Gesang und Piano), Henry Buttchereit (Gitarre) und Simon Tubbesing (Bass und Synthesizer). Der Drummer sieht durchaus eine Brücke vom Aufwachsen an der Mühlenflut zur aktuellen Musik: „Die Naturverbundenheit, die das Aufwachsen im Dorf oftmals mit sich bringt, schlägt sich auch auf unserer EP ‚Burden Of Time‘ nieder. Wir haben die Platte auf einem alten Kornboden in Bardüttingdorf bei Enger live aufgenommen.“ Die vier Musiker spielten die Stücke gleichzeitig ein, ohne dass ein Metronom mitlief. „Das ist in der Popmusikproduktionen eher unüblich oder vielleicht auch altmodisch, klingt aber dafür sehr organisch und verleiht den Songs einen ganz eigenen Charakter. Auf einigen Songs hört man sogar leise die Schwalben im Hintergrund, die auf dem Kornboden genistet haben“, erzählt der Drummer.

In der aktuellen Single „Closing Phrase“ singt Mount Winslow von einem älteren Herrn, der die letzten Zeilen seiner Lebensgeschichte schreibt. Seine junge Enkelin ‚Annie‘ kann das Ganze nicht begreifen. Kazulke erklärt: „Wir orientieren uns weniger an hippen Themen und eher an romantischen zeitlosen Bildern.“ Für ihre Songs nehmen sie sich Zeit. Sie sind fast alle über vier Minuten lang. Hier und da baut sich ein Song auch mal über längere Zeit auf und erzählt musikalisch und textlich viel tiefgehendere Geschichten erzählen als der typische Radio-Hit. Dass Independent-Musik damit nicht unbedingt Radios und Fernsehens Liebling ist, macht das Bekanntwerden schwerer. Mount Winslow setzen auf ihre EP, für die sie sich ein halbes Jahr Zeit genommen haben. Das Quartett aktiviert alle Netzwerke, die zur Verfügung stehen. „Schade, dass es das Hayfield-Festival nicht mehr gibt“, würde Kazulke gerne in seinem Dorf spielen. Als Bandmitglied, das für Auftritte verantwortlich zeichnet, wird er in Münster nach einer passenden Bühne Ausschau halten.