Gewässer „echt gut in Schuss“

Irgendwie tat sich so gar nichts, obwohl Hermann Brauner am Karfreitag in tieferen Gewässern fischte. Kein Ruck an seiner Angel. „Es sind eben Fische, da kann man nichts machen“, blickte der Ascheberger über den großen Teich am Vennkamp. Auch bei Peter Sikora war es verdächtig ruhig. Trotz kulinarischer Genüsse wie Mais und Teig in verschiedenen Geschmackssorten als Köder. „Es gibt Kollegen, die haben schon fünf gefangen, ich gerade mal einen“, verriet der Gewässerwart des Ascheberger Angelvereins.

Den schönen sonnigen Tag ließen sich jedoch weder Brauner noch Sikora verderben. Im Gegenteil. „Das tolle Wetter entschädigt“, so Sikora, während Brauner wenig später mächtig stolz war. Bei Enkel Luis bissen nämlich die großen Fische an. „Es läuft“, erklärte der Junge lächelnd und holte seine Angel ein. Am Haken zappelte eine Lachsforelle. „Ein echter Brocken“. Auch ein Stückchen weiter war viel Bewegung an den Angeln, bei Franz Schulte und seinem Neffe Christian. Die Plätze wurden morgens um 7 Uhr ausgelost. „Da hatte niemand die freie Platzwahl“, so Schulte.

Die 33 Angler, die sich zum traditionellen Anangeln am ersten Teich am Vennkamp eingefunden hatten, wurden für das frühe Aufstehen mit schönstem Wetter belohnt. „Das ist Entspannung pur“, lehnte sich Denny Schulz in seinem Stuhl zurück. Vogelgezwitscher untermalte die Ruhe an den Teichen. Zeit zum Genießen, aber auch um dankbar zu sein. „Wir sind mit acht blauen Augen davon gekommen“, so Jörg Krause, erster Vorsitzender des Ascheberger Angelvereins, und zielte damit auf den Jahrhundert-Sommer 2018 ab. „Wir hatten nicht einen toten Fisch zu verzeichnen“, sagte er. Hermann Brauner ergänzte: „Da müssen wir gar nicht weit gucken, in der hiesigen Umgebung sah es da ganz anders aus, wenn man nur beispielsweise an Otti-Botti denkt.“ Im Saalmann See in Ottmarsbocholt verendeten zahlreiche Fische in den Sommermonaten wegen der hohen Wassertemperatur und des Sauerstoffmangels im See (WN berichteten).

Dass die Ascheberger Gewässer gut über den Sommer gekommen sind, kam jedoch nicht von ungefähr. Denn die Angler haben dafür jede Menge getan. „Gute Pflege“, so Thomas Ruß. So habe der Verein immer wieder Wasser nachgegossen. Der milde Winter tat sein übriges. „Die Anlage ist echt gut in Schuss“, freute sich Kassenwart Volker Pahl, als er mittags mit Schriftführer und Christoph Bolte zum Wiegen der Fische schritt.

Hermann Brauner ging, was die Fische betraf, leer aus. „Aber als Opa bin ich mächtig stolz“, freute er sich, dass sein Enkel Luis mit 3,3 Kilo den Sieg in der Gruppe der Jugendlichen einfuhr. Ebenso wie Luis Brauner hatte Christian Schulte allen Grund zum Jubeln. Denn bei ihm zeigte die Waage 5270 Gramm an. Das bescherte ihm den ersten Platz bei den Erwachsenen und in der Gesamtwertung. Jens Tapper landete mit 4000 Gramm auf Platz zwei, gefolgt von Luis Brauner mit 3300 Gramm. Platz vier belegte Franz Schulte mit 3210 Gramm. Insgesamt hatte Peter Sikora 110 Kilo Fische zum Anangeln im Teich ausgesetzt. 20 Kilo wurden von den Petrijüngern erbeutet. Die Besonderheit dabei: „Wir haben auch eine Schildkröte geangelt, die haben wir aber sofort wieder ins Wasser entlassen“, so Pahl.