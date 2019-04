Brandgeruch führt zur Löschaktion

Drei Mal waren es vorbeifahrende Autofahrer, die der Leitstelle einen Brand meldeten, so dass die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg ausrücken musste. Am Ostersonntag kamen die Anrufe von der Autobahn. Der Löschzug Ascheberg stieß jeweils auf gemeldete Nutzfeuer, so dass er nicht eingreifen musste.

Gestern wurde von einem Autofahrer von der B 58 eine schwarze Rauchsäule im Hambrok gemeldet. Auch dort stieß die Wehr scheinbar auf Reste eines Osterfeuers. „Es roch aber nach Kunststoff und Gummi. Deswegen haben wir in Absprache mit der Polizei entschieden, das Feuer zu löschen“, erklärte der stellvertretende Löschzugführer Markus Kimmina den WN.

Minibrand im Hambrok 1/15 Ein Restfeuer löschte die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg am Mittwoch Foto: hbm

Ein Duo unter Atemschutz ging mit einem C-Strahlrohr gegen den Brand vor. Die Reste wurden dann auseinander gezogen und gelöscht. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge und zehn Feuerwehrleute.