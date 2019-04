Für die Schweizer Nagra, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle der Schweiz, hat die Daldrup & Söhne AG mit der ersten Sondierungsbohrung in Bülach, nördlich Zürich, begonnen. Dabei, teilt das Unternehmen mit, handelt es sich um die erste Tiefbohrung einer ganzen Auftragsserie. Für Daldrup ist es ein über mehrere Jahre angelegtes Großprojekt mit einem potenziellen Auftragsvolumen in Höhe eines deutlich zweistelligen Millionenvolumens. Die Nagra hat insgesamt 23 Gesuche für Tiefbohrungen eingereicht. Wie viele Bohrungen tatsächlich durchgeführt werden müssen, um das geologische Gesamtbild zu vervollständigen, hängt von den Ergebnissen ab. Die zweite Tiefbohrung wird in Trüllikon im Standortgebiet Zürich Nordost durchgeführt.

Die Nagra sucht einen geeigneten Standort für ein geologisches Tiefenlager für radioaktive Abfälle in der Schweiz. Die Bohrungen sollen das geologische Gesamtbild der potenziellen Standortregionen vervollständigen und so die Wahl des sichersten Standorts für ein Tiefenlager ermöglichen, schließt die Mitteilung.