Die vier Musiker beschreiben sich so: Es war einmal, dass sich vier Instrumente mit vier Seelen und vier unterschiedlichen Geschichten trafen. Die unterhielten sich auf vier unterschiedlichen Sprachen. Was für eine großartige Entdeckung, als sie eine gemeinsame Sprache entdeckten, die sie zusammenführte, vereinte und zu Neuem beflügelte. Das neue Programm „Beschwingt durch die Welt“ von dem Cuarteto Repentino bietet eine Vielfalt an musikalischen Stilen, Epochen und Herkünften. Klassik trifft Jazz, Latin folgt Klezmer. Ein Genuss für Musikfreunde der verschiedensten Richtungen!

So unterschiedlich wie die Instrumente – Violine, Akkordeon, Klarinette und Bass – sind auch die Mitglieder des Ensembles und ihre Herkunft. Ekaterina Baranova, geboren 1987 in St. Petersburg, hat dort eine klassische Violinausbildung am Rimsky-Korsakov Musik College und im Studium am Sankt-Petersburger Konservatorium erhalten, das Studium schloss sie 2012 mit Bravour ab. Seither wohnt sie in Münster. Ruslan Maximovski, geboren in Zhitomir/Ukraine, ist Akkordeonist, lernte an der Musikschule und am Musikgymnasium und arbeitete in der Ukraine nach dem Abschluss bereits als Solist und Dirigent in dem Ensemble „The folklore company of national rites Rodoslaw”.

Der Klarinettist Drilon Ibrahimi kam 1991 in Mitrovice (Kosovo) zur Welt. Erick Paniagua kommt aus einer anderen Welt, er wurde 1975 als Mitglied einer Musikerfamilie in La Paz, Bolivien geboren.

Das Programm bringt Bekanntes und weniger Bekanntes aus den verschiedensten Stilrichtungen, teils in enger Anlehnung an das Original, teils aber auch frei und improvisatorisch bearbeitet. Da gibt es Musik aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet, den Russischen Tanz aus dem Ballett „Schwanensee“ von Tschaikowski, Pablo de Sarasate oder Brahms und Paganini. Klezmer, Jazz, Latin und Folklore kommen ebenfalls nicht zu kurz, es wird eine spannende Mischung.

Karten zum Preis von 15 Euro, für Schüler und Studenten zehn Euro gibt es bei der Musikschule Ascheberg. Eine Vorbestellung wird empfohlen. Das ist telefonisch unter ✆ 0 25 93 / 95 10 51, per Fax 0 25 93 / 95 27 49 oder per E-Mail mit der Adresse info@musikschule-ascheberg.de möglich. Vorbestellte Karten werden an der Abendkasse bis 18.45 Uhr bereitgehalten.