Etwas zu früh zeigte sich ein Maikäfer in der Davert. „Ich habe ihn in der Badewanne gefunden“, berichtete Anneliese Buntrock , die den kleinen Käfer nach draußen beförderte und fotografierte. Maikäfer werden auch am 1. Mai (Mittwoch) im Heimathaus Davensberg gebacken und angeboten – natürlich nur in der Plätzchen-Variante. Dazu hat der Heimatverein für alle Maigänger Kaffee und Kuchen im Angebot. Die Türen zum Heimathaus werden um 13 Uhr geöffnet. Eine Einkehr ist bis 18 Uhr möglich.