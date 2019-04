Konzerte in Kirchen sind dem Luftwaffenmusikkorps Münster nicht fremd. In diese Kategorie ist auch ein Termin in Ascheberg einzuordnen. Die Musiker aus Münster werden am 12. November (Dienstag) in der Pfarrkirche St. Lambertus bei einem Benefizkonzert aufspielen. Vereinbart hat es die Bürgerstiftung Ascheberg, die es auch organisieren wird und der die Erlöse des Konzertes zufließen. „Das Luftwaffenmusikkorps war 2012 beim 200-jährigen der Jakobi-Bruderschaft in Herbern. Der Auftritt hat großen Anklang gefunden. Deswegen haben wir überlegt, so etwas in Ascheberg anzubieten“, informiert Reinhard Hartwig. Pfarrei und Pfarrer hätten der Idee schon zugestimmt. Da für den Kirchenbesuch kein Eintritt genommen werden dürfe, werde man Spendengläser aufstellen. Zur besseren Planung würden kostenfreie Zutrittskarten ausgegeben. Bis dahin werde allerdings noch weiter geplant. Die Bekanntgabe jetzt erfolgt unter der Devise „Save the date“.