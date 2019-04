„Ein Feuer bei der ÜBM!“ Das ist der Titel einer Geschichte, die ein Junge in der Lambertusschule Ascheberg in den Computer tippt. Nicht ohne Grund, auch wenn die lodernden Flammen auf eine Feuerschale begrenzt war. „Wir haben uns zwei Wochen mit Themen rund um die Feuerwehr beschäftigt“, berichtet Dagmar Stüdemann über das Motto für die zweiwöchige Ferienbetreuung des Vereins für Übermittagsbetreuung an der Ascheberger Grundschule. In der zweiten Woche gesellten sich auch Herberner Kinder zu den Nutzern aus Ascheberg und Davensberg. Vor Ostern war in Herbern erstmals ein örtliches Betreuungsangebot an den Start gegangen.

Die ÜBM-Ferienprogramme bieten traditionell mittwochs immer Ausflüge an. In der ersten Woche wurde das Feuerwehrmuseum in Arnsberg angesteuert, in der zweiten Woche die Feuerwache in Hamm, wo der Alltag der Berufsfeuerwehr zu sehen war.

In Ascheberg wurden klassische Fragen der Brandschutzerziehung angesprochen, es wurde aber auch ein Feuer gelöscht. Mit Dingen, die vom Löschzug Davensberg ausgeliehen worden waren, wurde ein kleines Feuerwehrmuseum in der Grundschule eingerichtet. „Dort hatten die Kinder die Gelegenheit, sich Sachen anzusehen oder auch die Möglichkeit, einen Schlauch an ein Strahlrohr anzukuppeln“, informiert Stüdemann.

Die Betreuerinnen wurden von einem Jugendfeuerwehrmann und an zwei Vormittagen vom Jugendrotkreuz aus Herbern unterstützt. Das Thema „Erste Hilfe“ wurde so intensiv und kindgerecht beleuchtet. Darüber hinaus ging es in der Turnhalle darum, etwas für die Fitness zu tun, die Feuerwehrleute haben sollte. All das wird heute gefordert sein, wenn beim abschließenden Stationsspiel etwa ein Teddy von einem Gerüst gerettet werden muss.