Das traditionelle Eieressen der Herberner KFD-Frauen am Mittwochnachmittag im Saal der Antica Fattoria war ein voller Erfolg. Auch wenn der Frühling nicht mehr gelockt werden musste, die Farbtupfer, die das Team rund um Termsprecherin Angelika Hölscher verteilte, sorgten für gute und ausgelassene Stimmung bei 72 Frauen.

Bereits zum 51. Mal fand die Traditionsveranstaltung statt, wie Angelika Hölscher berichtete. Präses Pater George ließ sich entschuldigen, da er nach Indien abberufen wurde, um über seine Arbeit in Deutschland und die Arbeit der Patres in Italien und Österreich zu berichten. Für philippinische Kinder nahm Pater George eine Spende der KFD in Höhe von 350 Euro mit nach Indien.

Ein großes Lob gab Hölscher an die Helfer des Velo-Teams weiter, die das beim KFD-Karneval eingenommene Trinkgeld in Höhe von 250 Euro an die Behindertenhilfe Herbern gespendet haben.

Mit „Es tönen die Lieder“, die Alfons Schubert auf dem Akkordeon begleitete, stimmten die Frauen kräftig mit ein. Anschließend gab es frische Eier aus Forsthövel vom Hof des Hühnerbauern Hugo Billermann, selbst gebackenen Stuten und Marmelade. Das Programm mit kleinen Gedichten, Geschichten und Dönekes war gespickt mit Witz, Humor und kleinen Showeinlagen.

Ob der „Baum der Erkenntnis“, „Engel ob Äerden von Brigitte Feldmann, der Sketch „Die Vernehmung“ von Eva Bathe und Lisa Krampe oder die Geschichte vom Veilchen der Freude von Ulrike Börtz-Schütte vorgetragen, für jeden war etwas dabei und sorgte in der Summe für gute Stimmung bei den Frauen. Auch Alfons Schubert als Hahn im Korb bekam im Laufe des Nachmittags Verstärkung. Johannes und Raphael Forsthövel begeisterten mit ein paar Musikstücken auf der Trompete. Den Schlusspunkt setzten Ulrike Börtz-Schütte, Brigitte Feldmann, Brigitte Hölscher, Lisa Krampe, Heike Overs, Gerda Peters, Maria Rotert, Marlies Schütte und Ursula Wenning mit dem Lied „Wir sind eine große Familie.“