Für Kate Mühlenbäumer ist es der Lieblingssandhaufen in der Nordsee. Die Handballer des TuS Ascheberg steuern die Insel Wangerooge seit Jahrzehnten an. Fünf erlebnisreiche Tage für die Vereinsjugend im Inselheim Rüstringen zu günstigen Konditionen sind aber immer schwerer zu organisieren. Spendengelder haben immer geholfen, dass der Aufenthalt um Fronleichnam herum auch für Familien mit zwei, drei Kindern bezahlbar war. In diesem Jahr gibt das Budget bisher wenig Geld für Aktionen her. Da keine Heinzelmännchen mit Spenden mehr erwartet werden, haben die Betreuer selbst einen Heinzelmännchen-Aktionstag ausgerufen.

„Wir werden am 4. Mai Wünsche erfüllen. Das kann sich um Auto waschen, Rasen mähen, putzen, waschen, einkaufen oder auch einen Spaziergang mit dem Hund handeln“, berichtet Nadine Vogelsang . Da die Betreuer im Umgang mit Kindern geschult sind, wäre auch Babysitten möglich. Gegen eine Spende stehen die Betreuer am 4. Mai (Samstag) von 9 bis 15 Uhr für allerlei Dienstleistungen bereit. Vogelsang empfiehlt, einfach zu fragen: „Es gibt Tischler bei uns, die Möbel aufbauen können“, nennt sie ein Beispiel. Wer schon im Vorfeld eine Dienstleistung buchen will, meldet sich bei Nadine Vogelsang ( ✆ 01 76/ 30 76 54 15).